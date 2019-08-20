Rosneft Deutschland получила лицензию на импорт нефти Германию

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - "Дочка" "Роснефти" Rosneft Deutschland во II квартале 2019 года получила лицензию на импорт и экспорт нефти и другого сырья на территорию Германии. Об этом сообщила "Роснефть".

В компании считают, что самостоятельный импорт сырья повысит эффективность операционной деятельности германской структуры.

Кроме того, Rosneft Deutschland подписало ряд новых контрактов с компаниями-авиаперевозчиками в Германии на заправку воздушных судов в аэропортах Берлина и Мюнхена.

"Роснефть" является акционером трех НПЗ на территории Германии (НПЗ PCK - 54,17%; НПЗ MiRO - 24%; НПЗ Bayernoil - 25%) с общим объемом мощностей в долях владения 12,5 млн тонн в год, что составляет более чем 12% всех мощностей нефтепереработки Германии. Средняя глубина переработки - 93%, средний индекс сложности Нельсона - 9,1.

Операционная деятельность осуществляется дочерним обществом Rosneft Deutschland GmbH, зарегистрированным на территории Германии в 2017 году.