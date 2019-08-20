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Рубль снизился к доллару и евро на фоне остановившегося роста нефти

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Доллар США и евро слегка подросли на Московской бирже во вторник утром, рубль снизился к бивалютной корзине на фоне приостановившегося повышения мировых цен на нефть.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 66,93-67,11 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 67,045 руб. (+15,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 74,2575 руб. (+16,75 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 16 копеек к уровню закрытия понедельника, до 70,29 рубля.

ЭкономикаBrent подорожала до $59,79 за баррельЧитать подробнее

Доллар при этом оказался на 43,68 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 30,91 копейки выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного снизился к доллару и евро на старте торгов 20 августа вследствие приостановившегося роста мировых цен на нефть после их значительного повышения накануне, вызванного оптимизмом в отношении мировой торговли и ожиданиями стимулов со стороны центробанков мира. Инвесторы надеются, что две крупнейшие экономики мира - США и Китай - все же смогут заключить торговую сделку, что позитивно скажется на глобальном спросе на топливо.

Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени подорожали всего на 0,03% - до $59,76 за баррель. На торгах в понедельник цена подскочила на 1,88% и составляла на закрытие $59,74 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже увеличилась к этому времени на 0,07% - до $56,18 за баррель.

курсы валют доллар евро рубль

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