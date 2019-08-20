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Акции "Норникеля" протестировали рубеж 15 тыс. руб. на новостях о дивидендах

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Акции ГМК "Норильский никель" днем во вторник позитивно отреагировали на вышедший отчет за полугодие по МСФО и новости о планах выплат промежуточных дивидендов.

На Московской бирже акции "Норникеля" поднимались до 15,01 тыс. рублей (+1,7%), после чего скорректировались к 14:37 до 14,932 тыс. рублей (+1,2%); объем торгов превысил 1,361 млрд рублей.

Совет директоров "Норникеля" рекомендовал выплатить 883,93 рубля на акцию за первое полугодие, сообщила компания. Датой закрытия реестра на получение дивидендов предложено утвердить 7 октября.

EBITDA "Норникеля" в первом полугодии составила $3,7 млрд, что оказалось выше консенсус-прогноза. "Норникель" также сообщил, что ожидает роста спроса на никель на 4% в 2019 году и сокращения дефицита.

Норильский никель

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