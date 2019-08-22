Рубль к вечеру растерял практически весь дневной рост

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Доллар США и евро смогли отыграть большую часть дневных потерь на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль сократил рост к бивалютной корзине на фоне развернувшихся вниз нефтяных цен.

Курс доллара составил 65,73 руб. в 19:00, что всего на 2 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 72,8775 руб., подешевев на 5 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась всего на 3,35 копейки - до 68,95 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль после умеренного укрепления в первой половине торгов ближе к вечеру стал терять свои преимущества по отношению к доллару и евро на фоне наметившегося ухудшения ситуации на мировых нефтяных площадках на заявлениях главы Федерального резервного банка Канзас-Сити Эстер Джордж о том, что она не поддерживает снижение ставки в США. Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по московскому времени подешевели на 1,09% - до $59,64 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на Нью-йоркской товарной бирже уменьшилась к этому времени на 1,13% - до $55,05 за баррель.

Джордж, которую аналитики называют главой "ястребов" Федрезерва, заявила в интервью Bloomberg, что, исходя из текущего состояния экономики, время для снижения ставки еще не пришло. "Я не готова предоставить экономике еще больше стимулов, не видя, что прогноз предусматривает ослабление", - отметила она. Джордж последовательно выступала за жесткую денежно-кредитную политику все семь лет, что она занимает свою должность. В июле она вместе с коллегой из ФРБ Бостона Эриком Розенгреном выступила против большинства в Федеральном комитете по открытым рынкам (FOMC) и проголосовала против снижения ставки. Она заявила, что разделяет опасения рынка по поводу неопределенности в мировой экономике, но подчеркнула, что у Федрезерва есть четкая задача - содействовать максимальному трудоустройству населения и ценовой стабильности, и именно на ней и нужно сосредоточиться.

Тем временем президент США Дональд Трамп вновь пожаловался на то, что ФРС не дает экономике страны необходимую поддержку. "Германия продала 30-летние бонды с отрицательной доходностью. Германия конкурирует с США. Наша Федеральная резервная система не позволяет нам сделать то, что мы должны делать. Она ставит нас в невыгодное положение по сравнению с нашим конкурентом. Сильный доллар и никакой инфляции", - написал Трамп в твиттере.

"Несмотря на то, что в первой половине дня рубль укреплялся по отношению к доллару, который локально уходил даже ниже отметки 65,5 руб., ближе к вечеру "американец" смог отыграть дневные потери. Примечательно, но сегодня рубль оказался аутсайдером среди валют emerging markets, которые в большинстве своем демонстрируют рост. Возможно, некоторое давление на курс нацвалюты оказывают развернувшиеся вниз цены на нефть, в частности, котировки Brent вечером опустились ниже $60 за баррель и не дают рублю идти вровень с другими валютами развивающихся стран. Тем не менее, у рубля есть очень важный внутренний фактор поддержки, который может сыграть свою роль в ближайшие дни - это валютные продажи экспортеров для выплаты налогов в августе, пик которых придется на начало следующей недели. С технической точки зрения нацвалюта тестирует отметку 65,5 руб. за доллар, пробой данного уровня вернет курс рубля в диапазон 65,0-65,5 руб., в котором он находился большую часть первой половины августа. Возможно, этот коридор станет актуальным для нацвалюты и в ближайшие дни", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

"В четверг нацвалюта демонстрирует лишь небольшое укрепление к доллару и евро. Остаточная конвертация валютной выручки еще какое-то время продолжит оказывать поддержку рублю. Однако уже в самое ближайшее время внимание инвесторов сконцентрируется на симпозиуме в Джексон-Хоуле, где в пятницу ожидается выступление главы ФРС. Комментарии Джерома Пауэлла, вероятно, зададут тон настроению инвесторов, и после проведения основных налоговых платежей динамика рубля вновь будет полностью определяться "аппетитом к риску" на глобальных площадках", - полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка аналитического департамента компании "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

По словам аналитиков Sberbank CIB Юрия Попова и Николая Минко, "сегодня рубль вновь дорожает на фоне по-прежнему высокого предложения иностранной валюты со стороны экспортеров и благоприятного глобального фона. Рынкам оказали поддержку опубликованные в Германии и Франции индексы PMI, которые оказались лучше, чем ожидалось. Эти данные ослабили опасения, что замедление экономического роста в Европе усиливается. При этом ЕЦБ, как ожидается, вскоре должен принять дополнительные меры для стимулирования экономики еврозоны. Источником дополнительной информации о планах регулятора является протокол июльского заседания совета управляющих ЕЦБ, который опубликован сегодня. Принимая во внимание все эти факторы, а также с учетом того, что в пятницу председатель ФРС США, как ожидается, подтвердит "мягкий" настрой американского регулятора, можно рассчитывать на сравнительно позитивное восприятие риска. При этом российские экспортеры продолжают продавать иностранную валюту в больших объемах. Все это дает основания предполагать, что рубль в ближайшее время может подорожать до 65,3 руб. за доллар и даже, возможно, протестировать отметку 65 руб.".

"Несмотря на наши ожидания, вчерашняя публикация протокола заседания ФРС не оказала заметного влияния на финансовые рынки ввиду отсутствия какой-либо новой информации в документе. Тем не менее, мы по-прежнему считаем, что к концу недели давление на рубль может увеличиться, так как речь Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле в пятницу, скорее всего, будет менее "мягкой", чем ожидают аналитики. Локальную поддержку рублю продолжает оказывать период налоговых выплат, пик которого придется на 26-е число. Сегодня поддержку валютам развивающихся стран в паре с долларом оказали и сильные индексы PMI в еврозоне, которые несколько снизили опасения инвесторов по поводу наступления рецессии в мировой экономике", - отмечают эксперты Нордеа банка.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30 по московскому времени) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 23 августа на 64,34 копейки, до 65,6196 руб., и снизил курс евро на 66,77 копейки, до 72,8312 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" снизился в четверг на 48,07 копейки по отношению к среде и составил 65,6472 руб.. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 опустился на 36,54 копейки и составил 65,6469 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 168,727 млн, из которых $691,24 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 477,487 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 62,91 копейки по отношению к среде, до 72,7633 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 упал на 49,48 копейки - до 72,7714 руб. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR660,775 млн, из которых EUR199,35 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR461,425 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке как краткосрочных, так и среднесрочных (1-6 месяцев) рублевых межбанковских кредитов (МБК) в четверг почти не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем. Так, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" снизилась по отношению к среде всего на 1 базисный пункт - до 7,37% годовых, а ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный осталась на уровне предыдущего дня - 7,39% годовых. Ставки на срок 1 месяц, 3 месяца и 6 месяцев также не изменилась по сравнению с предыдущим днем, составив 7,46%, 7,59% и 7,61% годовых соответственно.