Поиск

Рубль к вечеру растерял практически весь дневной рост

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Доллар США и евро смогли отыграть большую часть дневных потерь на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль сократил рост к бивалютной корзине на фоне развернувшихся вниз нефтяных цен.

Курс доллара составил 65,73 руб. в 19:00, что всего на 2 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 72,8775 руб., подешевев на 5 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась всего на 3,35 копейки - до 68,95 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль после умеренного укрепления в первой половине торгов ближе к вечеру стал терять свои преимущества по отношению к доллару и евро на фоне наметившегося ухудшения ситуации на мировых нефтяных площадках на заявлениях главы Федерального резервного банка Канзас-Сити Эстер Джордж о том, что она не поддерживает снижение ставки в США. Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по московскому времени подешевели на 1,09% - до $59,64 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на Нью-йоркской товарной бирже уменьшилась к этому времени на 1,13% - до $55,05 за баррель.

Джордж, которую аналитики называют главой "ястребов" Федрезерва, заявила в интервью Bloomberg, что, исходя из текущего состояния экономики, время для снижения ставки еще не пришло. "Я не готова предоставить экономике еще больше стимулов, не видя, что прогноз предусматривает ослабление", - отметила она. Джордж последовательно выступала за жесткую денежно-кредитную политику все семь лет, что она занимает свою должность. В июле она вместе с коллегой из ФРБ Бостона Эриком Розенгреном выступила против большинства в Федеральном комитете по открытым рынкам (FOMC) и проголосовала против снижения ставки. Она заявила, что разделяет опасения рынка по поводу неопределенности в мировой экономике, но подчеркнула, что у Федрезерва есть четкая задача - содействовать максимальному трудоустройству населения и ценовой стабильности, и именно на ней и нужно сосредоточиться.

Тем временем президент США Дональд Трамп вновь пожаловался на то, что ФРС не дает экономике страны необходимую поддержку. "Германия продала 30-летние бонды с отрицательной доходностью. Германия конкурирует с США. Наша Федеральная резервная система не позволяет нам сделать то, что мы должны делать. Она ставит нас в невыгодное положение по сравнению с нашим конкурентом. Сильный доллар и никакой инфляции", - написал Трамп в твиттере.

"Несмотря на то, что в первой половине дня рубль укреплялся по отношению к доллару, который локально уходил даже ниже отметки 65,5 руб., ближе к вечеру "американец" смог отыграть дневные потери. Примечательно, но сегодня рубль оказался аутсайдером среди валют emerging markets, которые в большинстве своем демонстрируют рост. Возможно, некоторое давление на курс нацвалюты оказывают развернувшиеся вниз цены на нефть, в частности, котировки Brent вечером опустились ниже $60 за баррель и не дают рублю идти вровень с другими валютами развивающихся стран. Тем не менее, у рубля есть очень важный внутренний фактор поддержки, который может сыграть свою роль в ближайшие дни - это валютные продажи экспортеров для выплаты налогов в августе, пик которых придется на начало следующей недели. С технической точки зрения нацвалюта тестирует отметку 65,5 руб. за доллар, пробой данного уровня вернет курс рубля в диапазон 65,0-65,5 руб., в котором он находился большую часть первой половины августа. Возможно, этот коридор станет актуальным для нацвалюты и в ближайшие дни", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

"В четверг нацвалюта демонстрирует лишь небольшое укрепление к доллару и евро. Остаточная конвертация валютной выручки еще какое-то время продолжит оказывать поддержку рублю. Однако уже в самое ближайшее время внимание инвесторов сконцентрируется на симпозиуме в Джексон-Хоуле, где в пятницу ожидается выступление главы ФРС. Комментарии Джерома Пауэлла, вероятно, зададут тон настроению инвесторов, и после проведения основных налоговых платежей динамика рубля вновь будет полностью определяться "аппетитом к риску" на глобальных площадках", - полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка аналитического департамента компании "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

По словам аналитиков Sberbank CIB Юрия Попова и Николая Минко, "сегодня рубль вновь дорожает на фоне по-прежнему высокого предложения иностранной валюты со стороны экспортеров и благоприятного глобального фона. Рынкам оказали поддержку опубликованные в Германии и Франции индексы PMI, которые оказались лучше, чем ожидалось. Эти данные ослабили опасения, что замедление экономического роста в Европе усиливается. При этом ЕЦБ, как ожидается, вскоре должен принять дополнительные меры для стимулирования экономики еврозоны. Источником дополнительной информации о планах регулятора является протокол июльского заседания совета управляющих ЕЦБ, который опубликован сегодня. Принимая во внимание все эти факторы, а также с учетом того, что в пятницу председатель ФРС США, как ожидается, подтвердит "мягкий" настрой американского регулятора, можно рассчитывать на сравнительно позитивное восприятие риска. При этом российские экспортеры продолжают продавать иностранную валюту в больших объемах. Все это дает основания предполагать, что рубль в ближайшее время может подорожать до 65,3 руб. за доллар и даже, возможно, протестировать отметку 65 руб.".

"Несмотря на наши ожидания, вчерашняя публикация протокола заседания ФРС не оказала заметного влияния на финансовые рынки ввиду отсутствия какой-либо новой информации в документе. Тем не менее, мы по-прежнему считаем, что к концу недели давление на рубль может увеличиться, так как речь Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле в пятницу, скорее всего, будет менее "мягкой", чем ожидают аналитики. Локальную поддержку рублю продолжает оказывать период налоговых выплат, пик которого придется на 26-е число. Сегодня поддержку валютам развивающихся стран в паре с долларом оказали и сильные индексы PMI в еврозоне, которые несколько снизили опасения инвесторов по поводу наступления рецессии в мировой экономике", - отмечают эксперты Нордеа банка.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30 по московскому времени) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 23 августа на 64,34 копейки, до 65,6196 руб., и снизил курс евро на 66,77 копейки, до 72,8312 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" снизился в четверг на 48,07 копейки по отношению к среде и составил 65,6472 руб.. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 опустился на 36,54 копейки и составил 65,6469 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 168,727 млн, из которых $691,24 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 477,487 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 62,91 копейки по отношению к среде, до 72,7633 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 упал на 49,48 копейки - до 72,7714 руб. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR660,775 млн, из которых EUR199,35 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR461,425 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке как краткосрочных, так и среднесрочных (1-6 месяцев) рублевых межбанковских кредитов (МБК) в четверг почти не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем. Так, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" снизилась по отношению к среде всего на 1 базисный пункт - до 7,37% годовых, а ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный осталась на уровне предыдущего дня - 7,39% годовых. Ставки на срок 1 месяц, 3 месяца и 6 месяцев также не изменилась по сравнению с предыдущим днем, составив 7,46%, 7,59% и 7,61% годовых соответственно.

курсы валют доллар евро рубль

Новости

Moody's ухудшило прогноз роста ВВП России

Минфин назвал безальтернативным повышение налогов для компенсации льгот "Роснефти"

Mail.ru Group станет акционером каршеринга YouDrive

Цена нефти Brent снизилась до $60,1 за баррель в ожидании сигналов от ФРС

В Конгрессе США спрогнозировали рост дефицита бюджета до $1 трлн

В Конгрессе США спрогнозировали рост дефицита бюджета до $1 трлн

Телеканал "Дождь" раскрыл доходы от контрактов с Евросоюзом

Завершена укладка "Северного потока 2" на финском участке газопровода

"Пулково" пригрозило прекратить обслуживать авиакомпанию "Россия" из-за долгов

"Пулково" пригрозило прекратить обслуживать авиакомпанию "Россия" из-за долгов

"Роснефть" сообщила о сокращении долга Венесуэлы перед компанией до $1,1 млрд

"Ведомости" рассказали о возможной интеграции СБП с мессенджером

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');