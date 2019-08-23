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"Роснефть" напомнила правительству о старом предложении ввести льготы для развития шельфа

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - "Роснефть" решила напомнить чиновникам о своих старых предложениях по развитию шельфа, обсуждение, согласование и доработка которых так и не закончились, узнал "Интерфакс" от информированного источника.

В середине июля компания написала письмо в администрацию президента и указала, что Минфин и Минэнерго до сих пор не завершили проработку трех предложений "Роснефти" о стимулировании развития шельфа, рассказал он. Ранее компания предлагала освободить от ввозных пошлин и НДС оборудование для береговых объектов, участвующих в освоении морских участков; организовать беспошлинную заправку судов и перевести месторождения Печорского и южной части Охотского морей из второй в четвертую и третью льготную группу участков на шельфе.

В письме "Роснефть" отметила, что предложение об освобождении от уплаты ввозных пошлин и НДС иностранных товаров, необходимых для строительства береговых объектов, используемых для освоения морских месторождений, было признано правительством одной из мер стимулирования развития шельфа еще в 2012 году. В 2018 году эксперты компании обсуждали этот вопрос с представителями министерств и ведомств, но в 2019 году его проработка была приостановлена, а в докладах Минфина информация о конкретных решениях по этой теме отсутствует.

Тема освобождения от уплаты пошлины бункерного топлива для судов и установок, работающих в проектах по разработке шельфовых месторождений проработана не до конца, считают в компании. Соответствующий закон был принят в мае 2019 года, но порядок подтверждения этого топлива до сих пор не утвержден Минэнерго, в результате, сам механизм не работает.

Вопрос о переводе участков, расположенных на шельфе Печорского моря, из второй группы сложности в четвертую группу, а месторождения южной части Охотского моря - из второй в третью группу сложности, а также снижение ставки НДПИ для четвертой группы с 5% до 1%, был поднят "Роснефтью" еще в 2016 году.

Согласно действующему Налоговому кодексу, ко второй группе морских месторождений в течение 7 лет применяется льготная ставка НДПИ в 15%, к третьей группе месторождений в течение 10 лет применяется ставка НДПИ в 10%. Льготная ставка НДПИ четвертой группы составляет 5% сроком на 15 лет.

Статус проработки предложений о переводе Печорского и южной части Охотского морей в более сложные категории освоения не понятен и не отражен в докладах Минфина, отмечает нефтяная компания.

В середине августа администрация президента предложила Минфину учесть мнение "Роснефти" при проработке мер стимулирования шельфа.

Минфин Минэнерго Роснефть Печорское море Охотское море

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