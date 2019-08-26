"Аэрофлот" нашел неточность в подсчетах женщин-пилотов у Bloomberg

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" скорректировал подсчеты портала FromAtoB.com, который поставил компанию на последнее место по доле женщин-пилотов среди сотрудников, сообщили "Ведомости".

Согласно рейтингу портала, опубликованному агентством Bloomberg, в "Аэрофлоте" работают 58 женщин-пилотов из общего числа в 4200 и их доля составляет 1,4%. Представитель "Аэрофлота" заявил, что в компании работают 2800 пилотов и среди них 62 женщины (девять из них – командиры воздушных судов). То есть доля женщин – 2,2%.

Рейтинг портала FromAtoB.com составлен в конце августа и учитывает показатели 45 авиаперевозчиков. Первое место в нем заняла австралийская QantasLink c 11,6% женщин среди пилотов.