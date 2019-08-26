Поиск

"Аэрофлот" нашел неточность в подсчетах женщин-пилотов у Bloomberg

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" скорректировал подсчеты портала FromAtoB.com, который поставил компанию на последнее место по доле женщин-пилотов среди сотрудников, сообщили "Ведомости".

Согласно рейтингу портала, опубликованному агентством Bloomberg, в "Аэрофлоте" работают 58 женщин-пилотов из общего числа в 4200 и их доля составляет 1,4%. Представитель "Аэрофлота" заявил, что в компании работают 2800 пилотов и среди них 62 женщины (девять из них – командиры воздушных судов). То есть доля женщин – 2,2%.

Рейтинг портала FromAtoB.com составлен в конце августа и учитывает показатели 45 авиаперевозчиков. Первое место в нем заняла австралийская QantasLink c 11,6% женщин среди пилотов.

Аэрофлот

Новости

Что случилось этой ночью: понедельник, 26 августа

Американские инвесторы прощаются с евробондами России

Американские инвесторы прощаются с евробондами России

МВФ не даст Белоруссии кредитов до конца предвыборной кампании

"Роснано" отчиталось о 14 млрд рублей полугодового убытка

"Роснано" отчиталось о 14 млрд рублей полугодового убытка

В Белоруссии обещали установить точку контроля нефти в "Дружбе" в 2021 году

Минсвязи наметило первые частотные аукционы для 5G до конца года

Минсвязи наметило первые частотные аукционы для 5G до конца года

Государство решило отсудить 8,6 млрд рублей у покупателя исторического здания в Москве

Трамп обещал положить конец злоупотреблениям Китая и ответить на повышение тарифов

Трамп обещал положить конец злоупотреблениям Китая и ответить на повышение тарифов

Акции "Мечела" подскочили почти на 10%

Китай введет новые пошлины на товары из США стоимостью $75 млрд в год

Китай введет новые пошлины на товары из США стоимостью $75 млрд в год
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');