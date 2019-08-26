Рынок акций РФ после негативного старта развернулся вверх на заявлениях Трампа

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ после негативного старта торгов развернулся вверх на новых заявлениях президента США Дональда Трампа о том, что Китай хочет заключить торговую сделку в США.

К 10:15 индекс МосБиржи вырос до 2667,45 пункта (+0,3%, минимум сессии - 2640,82 пункта), индекс РТС - до 1275,5 пункта (+0,6%, минимум дня - 1260,45 пункта); цены основных "фишек" на Московской бирже растут в пределах 2,8%. Доллар просел до 65,86 рубля (-0,13 рубля).

Власти США получили два телефонных звонка от представителей правительства Китая, заинтересованного в возобновлении переговоров о заключении торгового соглашения, заявил президент США Дональд Трамп. "Китай хочет заключить сделку", - приводит слова Трампа агентство Bloomberg.

Лидерами роста на Мосбирже выступают акции "Мечела" (+2,8% и +2,2% "префы"), ПАО "Полюс" (+1,5%), АФК "Система" (+0,9%), "ЛУКОЙЛа" (+0,4%), "Магнита" (+0,4%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,5%).

После заявлений Трампа ноябрьская нефть Brent падала ниже $58 за баррель, но к 10:15 по московскому времени отскочила до $58,75 за баррель (-0,1%), вышли в плюс американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 растет на 0,5%).