Экспорт нефти из РФ за полгода снизился на 0,5% до 125,8 млн тонн

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Объем экспорта нефти и газового конденсата из России (включая данные по Республике Белоруссия) в январе-июне 2019 года составил 125,8 млн тонн, что на 0,5% меньше аналогичного показателя за 6 месяцев 2018 года. Об этом сообщает Росстат со ссылкой на Федеральную таможенную службу России.

Удельный вес экспорта нефти в общем объеме российского экспорта в I полугодии 2019 г. составил 28,5% (по сравнению с 28,3% в I полугодии 2018 года), в экспорте топливно-энергетических товаров - 44% (44,3% год назад).

Средняя фактическая экспортная цена на нефть в июне - 481,8 $/т (95,1% к маю 2019 года); цена мирового рынка на нефть Urals - 452,1 $/т (87,3% к маю 2019 года).