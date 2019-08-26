Рубль слегка снижается к доллару, но растет к евро на противоречивых сигналах

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Доллар США слегка подрастает, а евро немного снижается на Московской бирже в понедельник вечером, рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне противоречивых внешних сигналов, а также наступившего пика налоговых платежей августа.

Курс доллара США составил 66,065 руб. в 19:00, что на 8 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 73,41 руб., подешевев на 10 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) практически не изменилась и составила 69,37 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", незначительные изменения валютного курса рубля к доллару и евро 26 августа связаны прежде всего с неоднозначными сигналами, поступающими с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, после заявлений президента США Дональда Трампа о готовности Китая вернуться за стол переговоров.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по московскому времени в понедельник составила $59,13 за баррель, что на 0,35% ниже уровня предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на Нью-йоркской товарной бирже подешевели к этому времени всего на 0,11% - до $54,11 за баррель.

В понедельник американский президент сообщил, что власти США получили два телефонных звонка от представителей правительства Китая, заинтересованного в возобновлении переговоров о заключении торгового соглашения. "Китай хочет заключить сделку", - сказал Трамп. По словам президента, его команда примет предложение Пекина и вернется за стол переговоров. В ходе пресс-конференции по итогам саммите G7 в Биаррице Трамп заявил, что Китай "отчаянно" хочет заключить соглашение с США, поскольку американские пошлины "очень больно бьют по ним".

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 27 августа на 36,89 копейки, до 65,9735 руб., и поднял курс евро на 77,12 копейки, до 73,3955 руб. Рост официальных курсов Банка России объясняется повышением доллара и евро, произошедшим во второй половине дня пятницы, уже после установления официальных курсов на 24-26 августа.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи вырос в понедельник на 23,75 копейки по отношению к пятнице и составил 65,9809 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 прибавил 14,52 копейки - до 65,9907 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 730,802 млн, из которых $846,152 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 884,65 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 79,39 копейки по отношению к пятнице, до 73,3703 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 прибавил 39,51 копейки - до 73,3635 руб. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR589,875 млн, из которых EUR199,843 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR390,032 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) в понедельник слегка подросли на фоне наступившего пика налоговых платежей августа, в то время как среднесрочные (1-6 месяцев) кредиты практически не изменились в цене по сравнению с предыдущим торговым днем. Так, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла по отношению к пятнице на 5 базисных пунктов (б.п.) - до 7,39% годовых, а ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 4 б.п., до 7,43% годовых. При этом ставка на срок 1 месяц выросла всего на 1 б.п. (до 7,47% годовых), а ставки на 3 месяца и 6 месяцев не изменилась по сравнению с предыдущим днем, составив 7,59% и 7,61% годовых соответственно.