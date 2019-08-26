Рынок акций РФ начал неделю с консолидации

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ начал неделю с консолидации при смешанной динамике blue chips, все попытки подрасти вслед за мировыми площадками после заявлений президента США Дональда Трампа о желании КНР заключить торговую сделку были нивелированы слабостью нефти.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2658,24 пункта (-0,1%, на старте торгов индекс падал в район 2640 пунктов), индекс РТС - 1268,25 пункта (-0,02%, утром индекс падал к 1260 пунктам); цены основных "фишек" на Московской бирже изменились в пределах 2,8%.

Доллар подрос до 66,03 рубля (+0,05 рубля).

Власти США получили два телефонных звонка от представителей правительства Китая, заинтересованного в возобновлении переговоров о заключении торгового соглашения, заявил президент США Дональд Трамп. "Китай хочет заключить сделку", - приводит слова Трампа агентство Bloomberg.

По словам президента США, его команда примет предложение и вернется за стол переговоров. Заявления были сделаны в рамках саммита G7 в Биаррице.

Подешевели акции "ЛУКОЙЛа" (-1,3%), "РусАла" (-1,3%), "Интер РАО" (-0,7%), Сбербанка (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (-0,4%), "АЛРОСА" (-0,4%), "Норникеля" (-0,3%), "Башнефти" (-0,3%).

Лидировали в росте вторые торги подряд бумаги "Мечела" (+4,9% и +0,6% "префы") после известий о появлении претендента на покупку доли в Эльгинском угольном проекте компании.

Также выросли в понедельник бумаги ПАО "Полюс" (+2,8%), "Распадской" (+2,7%), "Мобильных телесистем" (+2,2%), АФК "Система" (+0,9%), "НОВАТЭКа" (+0,9%), "Аэрофлота" (+0,8%), "Россетей" (+0,7%).

Во "втором эшелоне" на Московской бирже в понедельник просели акции ПАО "Галс-Девелопмент" (-5,7%), ПАО "ОР" (-5,5%), "Новороссийского комбината хлебопродуктов" (-3,1%), ГДР Lenta Ltd. (-2%), "префы" "Нижнекамскнефтехима" (-1,9%.)

Выросли бумаги ПАО "ТНС энерго Воронеж" (+39,7% и +18,9% "префы"), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (+7,6%), "МОЭСК" (+3,6%), "префы" "Ленэнерго" (+3%), "Транснефти" (+3%), акции АО "Лензолото" (+2,6%).

Генеральный директор "ФосАгро" (+2,3%) Андрей Гурьев сообщил журналистам в понедельник, что компания покажет сильные финрезультаты и снижение leverage за второй квартал, несмотря на ослабление рынка диаммоний фосфата (DAP). По его словам, ослабление рынка DAP во втором квартале не окажет негативного эффекта на дивиденды "ФосАгро". Гурьев также добавил, что "ФосАгро" ожидает восстановления цен на DAP во втором полугодии с текущих $320/т до уровней в $350-380/т. В сентябре на "Дне инвестора" "ФосАгро" представит стратегию развития до 2025 года.

Поддержку акциям "Детского мира" (+0,9%) оказал отчет за полугодие по МСФО: чистая прибыль ритейлера выросла почти в два раза (до 1,98 млрд рублей с 1,02 млрд рублей годом ранее), выручка увеличилась на 16,2% (до 55,899 млрд рублей).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 25,136 млрд рублей (из них 7,703 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).

Зарубежные рынки

Индексы в США в минувшую пятницу упали на 2,4-3% из-за эскалации торгового конфликта между США и Китаем. Власти Китая в пятницу приняли решение ввести дополнительные пошлины на товары американского импорта на общую сумму $75 млрд в год (пошлины будут введены в два этапа, с 1 сентября и с 15 декабря 2019 года). Кроме того, власти КНР введут 5%-ную пошлину на поставки соя-бобов и нефти из Соединенных Штатов со следующего месяца и вернут 25%-ную пошлину на американские автомобили с 15 декабря.

В ответ президент США Дональд Трамп заявил, что уже действующие пошлины на китайские товары стоимостью $250 млрд будут повышены с 25% до 30% с 1 октября. Новая пошлина на товары стоимостью $300 млрд, которую планируется ввести с 1 сентября, составит не 10%, а 15%. Также Трамп призвал американские компании к выводу производства из КНР.

В понедельник в Азии сохранилась негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 упал на 2,2%, китайский Shanghai Composite просел на 1,2%), однако вышли в "плюс" Европа (DAX, CAC 40 растут на 0,4-0,5%, Великобритания не работает в связи с летним банковским выходным) и Америка (индекс S&P 500 растет на 0,8%) на заявлениях Трампа о желании Китая заключить торговую сделку.

Заместитель премьера Госсовета КНР Лю Хэ высказался в пользу решения проблем в китайско-американской торговле путем мирных и спокойных переговоров, сообщила китайская газета Chongqing Morning Post.

Нефть Brent на азиатской сессии падала ниже $58 за баррель, после заявлений Трампа цены отскочили выше $59 за баррель, но вечером возобновили снижение.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени составила $58,59 за баррель (-0,4% и -1% в пятницу), октябрьская цена WTI - $54,16 за баррель (-0,02% и -2,1% в пятницу).

Китай является девятым по объему закупок покупателем американской нефти в январе-мае этого года. При этом еще в середине прошлого года страна была крупнейшим импортером топлива из США.