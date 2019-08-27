Рынок акций РФ открылся нейтрально во вторник утром

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов во вторник сохранил консолидационные настроения при смешанной динамике цен blue chips в отсутствие убедительных драйверов роста, поскольку локальное улучшение внешней фондовой конъюнктуры на ожиданиях дальнейших торговых переговоров США и Китая компенсируется слабостью нефти; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов изменились менее чем на 0,1%.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2658,89 пункта (+0,02%), индекс РТС - 1267,53 пункта (-0,06%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 0,6%.

Доллар вырос до 66,17 рубля (+0,1 рубля).

Подорожали акции "Мечела" (+2%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+0,5%), "Россетей" (+0,5%), "Мосбиржи" (+0,3%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+0,3%), "Северстали" (+0,3%), "Мобильных телесистем" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,3%), "АЛРОСА" (+0,3%), ВТБ (+0,3%), "Распадской" (+0,3%), "Норникеля" (+0,3%), "Газпром нефти" (+0,3%).

Просели бумаги "НОВАТЭКа" (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (-0,6%), "Башнефти" (-0,2%), "Газпрома" (-0,2%).

В США в понедельник индексы выросли на 1,1-1,3% благодаря утверждениям президента США Трампа о том, что Китай хочет вернуться за стол переговоров. В минувшую пятницу фондовый рынок США обвалился вслед за решением Пекина ввести дополнительные пошлины на американские товары, поставляемые в КНР, общей стоимостью $75 млрд в год, а также последовавшими за этим действиями Трампа.

Трамп в ответ заявил, что уже действующие пошлины на китайские товары стоимостью $250 млрд будут повышены с 25% до 30% с 1 октября. Новая пошлина на товары стоимостью $300 млрд, которую планируется ввести с 1 сентября, составит не 10%, а 15%. Кроме того, Трамп призвал американские компании к выводу производства из КНР.

В понедельник американский президент сообщил, что власти США получили два телефонных звонка от представителей правительства Китая, заинтересованного в возобновлении переговоров о заключении торгового соглашения. "Китай хочет заключить сделку", - сказал Трамп, принимавший участие в саммите G7 в Биаррице. По словам президента, его команда примет предложение Пекина и вернется за стол переговоров.

Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, возглавляющий китайскую делегацию на переговорах с Вашингтоном, в понедельник дал понять, что Китай хотел бы продолжить торговые переговоры с США, несмотря на возросшую напряженность в отношениях двух стран.

По его словам, которые приводят китайские СМИ, власти КНР "выступают против эскалации торговой войны", которая лишь вредит интересам как Китая, так и США и остального мира.

В ходе пресс-конференции по итогам саммита G7, Трамп заявил, что Пекин "отчаянно" хочет заключения сделки с США, а также отметил, что приветствует заявление Лю Хэ.

Во вторник в Азии также преобладает позитивная динамика фондовых индексов (японский Nikkei 225 вырос на 1%, китайский Shanghai Composite прибавляет 1,5%), но слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,2%).

Исключением является гонконгский рынок, который опускается на фоне продолжающихся массовых протестов. Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм заявила во вторник, что ее правительство способно справиться с протестами без помощи Китая. Она по-прежнему хочет вести переговоры с протестующими, несмотря на усиление беспорядков.

Лэм исключила свою отставку, заявив, что как ответственный руководитель "должна до конца держать оборону и делать все возможное для восстановления закона и порядка в Гонконге", пишет MarketWatch.

Днем ранее власти КНР вновь предупредили о возможном вмешательстве в ситуацию в Гонконге. В комментарии китайских властей, опубликованном госинформагентством "Синьхуа", говорится, что правительство Китая имеет законное право и обязанность применить силу для подавления протестов, которые Пекин называет "цветной революцией".

Нефть утром во вторник корректируется вверх после отката накануне; цена Brent находится на $0,2 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 26 августа.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 МСК составила $58,38 за баррель (+0,5% и -1,1% накануне), октябрьская цена WTI - $53,86 за баррель (+0,4% и -1% в понедельник).

Трейдеры продолжают оценивать сигналы о ходе торговых переговоров США и Китая, а также последние данные относительно позиции Вашингтона по Ирану.

Накануне цены на нефть начали расти на заявлениях Трампа намерении Китая возобновить переговоры, однако подтверждения его слов от китайской стороны не последовало, и нефтяной рынок завершил сессию снижением.

Комментируя ситуацию вокруг Ирана во вторник, Трамп заявил, что Вашингтон "не хочет смены режима" в Иране. "Мы хотим, чтобы там не было ядерного оружия, не было баллистических ракет", - добавил Трамп. Он также допустил встречу с президентом Ирана Хасаном Рухани, если для этого сложатся правильные обстоятельства. "Если бы условия были правильными, надлежащими, я, конечно, согласился бы на встречу" с Рухани", - заявил американский президент.

По оценке ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, в краткосрочной перспективе возможен некоторый период консолидации по индексу РТС. В то время как комментарии Трампа благоприятным образом повлияли на ожидания инвесторов, связанные с решением торговых вопросов, динамика фондовых индексов развивающихся рынков пока не позволяет диагностировать восстановление спроса. Индексы волатильности, хотя и понизились по итогам торгов в понедельник, находятся на уровнях, не соответствующих периодам устойчивого роста на фондовом рынке. На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация доллара вблизи отметки 66 руб./$1.

По словам аналитика Промсвязьбанка Романа Антонова, после довольно нервозного окончания прошедшей недели мировые фондовые рынки в понедельник вернулись к росту. Поводом послужили сменившиеся на обнадеживающие заявления Трампа о готовности в скором времени заключить торговую сделку с Китаем "на равных условиях". Президент США надеется и на возобновление личных встреч, которые ранее были запланированы на начало сентября в Вашингтоне. В подобном ключе была и риторика китайских торговых представителей, готовых вернуться к совместному поиску выхода из конфликта. Краткосрочно подобные высказывания представителей двух стран благоприятно сказались на рыночном сантименте, но до подписания каких-либо конкретных документов долгосрочно проблема нерешенного торгового противостояния продолжит оказывать исключительно негативное влияние на мировую экономику и торговлю. Из позитивных новостей для рынков также можно отметить обещание Трампа пока не вводить пошлина на импорт автомобилей из ЕС и Японии.

Во вторник настроения на мировых рынках можно охарактеризовать как нейтральные. На динамике азиатских площадок позитивно сказалась публикация данных о росте в июле прибыли китайских промышленных предприятий на 2,6% г/г после снижения на 3,1% месяцем ранее. Несмотря на растущую напряженность в связи с торговым противостоянием, меры господдержки и слабый юань оказали позитивное воздействие, долгосрочно же риски ухудшения ситуации в китайской экономике будут только повышаться. Поводов для активного роста рынков пока не видно из-за жесткой позиции США в торговом споре и накапливающихся опасений ухудшения ситуации в мировой экономике, отмечает эксперт.

Индекс МосБиржи во вторник продолжит оставаться в середине диапазона 2650-2700 пунктов, хотя не исключены попытки движения в направлении верхней границы в случае существенного улучшения внешнего фона, считает Антонов.