Рубль немного снизился к доллару и евро на фоне противоречивых внешних сигналов

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU -Доллар США и евро слегка подросли на "Московской бирже" (MOEX: во вторник утром, рубль снизился к бивалютной корзине на фоне противоречивых сигналов с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 66,09-66,19 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 66,19 руб./$1 (+12 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 73,4925 руб./EUR1 (+19,75 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 15,5 копейки к уровню закрытия понедельника, до 69,476 рубля.

Доллар при этом оказался на 21,65 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 9,7 копейки выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", небольшое снижение валютного курса рубля к доллару и евро на старте торгов 27 августа связано прежде всего с нестабильной ситуацией на мировых рынках капитала из-за сохраняющегося торгового противостояния между США и Китаем. Так, 23 августа Пекин объявил о введении дополнительных пошлин на американские товары, поставляемые в КНР, общей стоимостью $75 млрд в год. Президент США Дональд Трамп в ответ заявил, что уже действующие пошлины на китайские товары стоимостью $250 млрд будут повышены с 25% до 30% с 1 октября. Новая пошлина на товары стоимостью $300 млрд, которую планируется ввести с 1 сентября, составит не 10%, а 15%. Кроме того, Трамп призвал американские компании к выводу производства из КНР.

В понедельник американский президент сообщил, что власти США получили два телефонных звонка от представителей правительства Китая, заинтересованного в возобновлении переговоров о заключении торгового соглашения.

"Китай хочет заключить сделку", - сказал Трамп, принимавший участие в саммите G7 в Биаррице. По словам президента, его команда примет предложение Пекина и вернется за стол переговоров. В свою очередь вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, возглавляющий китайскую делегацию на переговорах с Вашингтоном, в понедельник дал понять, что Китай хотел бы продолжить торговые переговоры с США, несмотря на возросшую напряженность в отношениях двух стран. "Мы хотим решать проблемы за счет переговоров и сотрудничества спокойным образом", - заявил Лю Хэ. По его словам, которые приводят китайские СМИ, власти КНР "выступают против эскалации торговой войны", которая лишь вредит интересам как Китая, так и США и остального мира.

На этом фоне стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по Москве составила $58,86 за баррель, что на 0,27% выше уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник цена этих контрактов составила $58,7 за баррель, опустившись на 1,08%. Фьючерс на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подорожал на 0,4% - до $53,86 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт снизился в цене на 0,98%, до $53,64 за баррель.