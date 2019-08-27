"Ренова" Виктора Вексельберга решила продать тепличный бизнес

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Группа "Ренова" Виктора Вексельберга решила продать ООО "Теплицы регионов", созданное в начале 2017 года. В Федеральную антимонопольную службу поступило ходатайство компании "Гринхауз" о покупке долей в уставном капитале "Теплиц регионов", следует из материалов ФАС. Ранее на это внимание обратил РБК.

В начале 2019 года "Ренова" передала контрольный пакет в этой компании "Комплекспрому", структуре, созданной и управляемой бывшими топ-менеджерами группы. Доля "Реновы" в "Теплицах региона" снизилась с 99,99% до 49%.

"Гринхауз" входит в ООО "Ф-Холдинг", который принадлежит Александру и Дмитрию Лашиным и Игорю и Максиму Соколовым. По данным "СПАРК-Интерфакса", Лашины и Соколовы являются совладельцами ООО "УК Агрокапитал". Как сообщалось, компания создана в 2016 году и занимается управлением тепличными активами. Под управлением находятся тепличные комбинаты "ЛипецкАгро" и "Елецкие овощи" в Липецкой области. Общая площадь находящихся под управлением теплиц превышает 120 га. Планируемый валовой сбор по итогам 2019 года - 90 тысяч тонн. Реализация продукции осуществляется под брендом "Долина овощей" через 5 филиалов по России (в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Челябинске и Липецке).

Ранее сообщалось, что "Ренова" планировала реализовать первый аграрный проект и построить теплицы в ключевых регионах присутствия - в Свердловской области, республиках Коми и Чувашия, Пермском крае. Инвестиции в проект на момент объявления о нем (май 2017 года) оценивались в 25 млрд рублей.

Группа "Ренова" владеет и управляет активами в металлургической, горнодобывающей, химической, строительной отраслях, транспорте, энергетике, телекоммуникациях, высокотехнологическом машиностроении, ЖКХ, медицине и финансовом секторе в России и за рубежом.