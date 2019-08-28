Туркомпания предложила туристам бесплатную экскурсию по Берлину за уборку мусора

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - В Берлине туристов впервые привлекли к уборке мусора в обмен на бесплатную экскурсию от международной компании Sandemans New Berlin, подарки и пикник. Об этом сообщили euronews. Фотоотчет об акции опубликован в фейсбуке Sandemans.

Первая акция прошла 26 августа в Мауэрпарке, она была приурочена к 30-й годовщине падения Берлинской стены. В ней приняли участие 75 туристов из разных стран, затем к ним, не выдержав, присоединились несколько журналистов. Перед уборкой группу провели по Бернауэр штрассе, где находится мемориал Берлинской стены, и рассказали о "коммунистическом прошлом" этих районов Берлина. На время работы им выдали оранжевые жилеты, перчатки, щипцы и мешки для мусора.

Следующую уборку компания планирует организовать 9 сентября в Парке Эрнста Тельмана.

Мауэрпарк - одно из излюбленных мест отдыха у берлинцев, многие приходят туда после работы выпить пива, устроить барбекю или по дороге на блошиный рынок. Один из туристов после уборки отметил, что чаще всего из мусора ему попадались крышки от дешевого местного пива Sternburg. Туристка из Бразилии высказала удивление в связи с тем, что Берлин настолько замусорен, и рассказала, что там, где она живет, совершенно нормально забирать мусор с собой, даже если он чужой и попадается, к примеру, на пляже. Жительница Индии отметила, что Берлин грязнее других городов Европы, но при этом гораздо чище Индии. Euronews отмечает, что Мауэрпарк убирают почти каждый день, но дворники не справляются с количеством мусора, который оставляют отдыхающие.

Акция прошла при поддержке муниципальных советов двух районов Берлина.