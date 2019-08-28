Boeing и ОАК изучат реакцию пилотов на нештатные ситуации

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Boeing, "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) и фонд "Сколково" договорились о сотрудничестве при внедрении передовых практик обучения пилотов с использованием больших данных, сообщила пресс-служба Boeing. Такое соглашение было подписано на авиасалоне МАКС.

Стороны собираются изучать человеческий фактор - реакцию пилотов при отработке нештатных ситуаций на борту в ходе тренировок. Результаты анализа могут пригодиться для улучшения обучения пилотов и процессов оповещения.

Boeing открыл свой авиационный учебный и научно-исследовательский центр в "Сколково" в 2016 году. Организация проводит исследования в аэрокосмической сфере, а также авиационное обучение, включая переподготовку пилотов на типы Next Generation 737 и 777, а также организует специальные курсы, разработанные под потребности заказчиков. Он оснащен тремя полнопилотажными тренажерами, включая два Next Generation 737 один 777.