В Москве в августе возник дефицит авокадо

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - В связи с ростом популярности авокадо в России в августе потребители заметили его дефицит: в некоторых сетевых магазинах в Москве оно пропало из продажи, в других авокадо оказались либо плохими по качеству, либо с более высокой ценой, сообщает РБК.

Ритейлер "Лента" испытывает трудности с поставками авокадо, рассказал его представитель Мария Филиппова. В сети "ВкусВилл" был дефицит с 20 июля по 10 августа, сейчас поставки возобновились, но цены у поставщиков выросли на 80%, рассказал технолог компании Сергей Ким. Сейчас продукция есть, но у поставщиков, по его словам, цены выросли на 80%.

Рестораторам в августе пришлось закупать самый популярный сорт авокадо Хаас по цене 700–750 рублей за килограмм вместо 450 рублей, сообщил гендиректор перекупщика фруктов Mangoed Глеб Матюхов. Проблемы с авокадо в августе бывают каждый год, но сейчас дефицит сопровождается ростом цен, сообщил владелец сети кафе Avocado Point Элина Осипова. Перебои в поставках подтвердил и сотрудник отдела закупки ресторанной сети "Мясо&Рыба".

Зимой в Москву поступает больше всего авокадо из Израиля, в течение года также идут поставки из Африки, Латинской Америки, Доминиканы. Прошлогодний лидер Кения в 2019 году снизила поставки авокадо более чем в два раза — до 2,4 тысячи тонн из-за неурожая, сообщил Матюхов. Дешевые авокадо привозят из Израиля и Кении, более дорогие - из Бразилии, Перу, Доминиканы и Мексики.

Введение продовольственного эмбарго летом 2014 года усложнило возможности по смене поставщиков, увеличило сроки транспортировки авокадо, и чаще стала поступать некачественная продукция, отметил закупщик ресторанов "Мясо&Рыба". По его словам, страны, которые раньше не специализировались на поставках авокадо, вынужденно становятся чуть ли не лидерами рынка и поднимают цены.

"Ленте" не нравится низкое качество авокадо из Кении, сеть его не закупает, а поставки из Израиля еще не начались, объяснила Филиппова. Во "ВкусВилле" сказали, что в Кении сезон закончился, а в Латинской Америке еще не начался, говорит представитель сети.

Представитель "Ашана" рассказал, что дефицита авокадо у сети не возникло, компания заранее подготовилась к межсезонью и спланировала заказы.

О росте спроса на авокадо в России сообщила исследовательская компания GfK. С лета 2018 года продажи авокадо в упаковке выросли в 3,5 раза. Покупать этот фрукт стали в среднем 3,2 раза в год против 1,8 раза годом ранее. Число россиян, хоть раз купивших авокадо с августа 2018-го по июль 2019 года, выросло в два раза по сравнению с предыдущим годом.