АФК "Система" запустит бизнес по хранению личных вещей москвичей

Склады будут размещаться в зданиях бывших телефонных станций

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Структура АФК "Система" "Бизнес-недвижимость" займется развитием складов индивидуального хранения в зданиях бывших автоматических телефонных станций (АТС) в Москве, пишут "Ведомости". Для этого компания создала совместное предприятие вместе с сервисом "Кладовкин".

Партнеры в конце 2019 года откроют первый склад площадью более 5000 квадратных метров в АТС на улице Беломорской на севере Москвы, инвестиции в него составят около 100 млн рублей, рассказал изданию Михаил Карпушин, владелец оператора сервиса "Кладовкин", компании Мини-склад. На строительство такого склада с нуля ушло бы 250 млн рублей, подсчитал по просьбе "Ведомостей" директор департамента складской и индустриальной недвижимости ILM Russia Александр Перфильев.

Пока партнеры планируют открыть десять складов, сообщил гендиректор "Бизнес-недвижимости" Вячеслав Хван. По его словам, в этом случае СП станет лидером на рынке складов индивидуального хранения и по площади, и по числу объектов.

Контроль в СП будет принадлежать "Бизнес-недвижимости". Три склада "Кладовкина" в проект не войдут.

По словам Перфильева, сейчас в Москве больше 60 складов индивидуального хранения общей площадью 160 тысяч квадратных метров и около 120 площадок для хранения контейнеров. На 2018 году их заполняемость составляла в среднем 90%. Опрошенные газетой эксперты сказали, что спрос на эту услугу в Москве высок и продолжает расти, как среди частных лиц, так и среди компаний, например, занимающихся интернет-торговлей. Росту спроса способствует активное строительство жилья в Москве, отмечают они. Сооснователь сервиса "Чердак" Константин Захаров связывал спрос на склады с тем, что в городе мало подходящих площадок для строительства складов. По его словам, выручка "Чердака", созданного всего около года назад, растет примерно на 20% в месяц.

По данным Knight Frank, услуги по индивидуальному хранению в Москве предоставляет около 20 компаний, на семь из которых приходится половина рынка. У каждой из компаний от трех до десяти складов. Для примера, это "Мобиус" (10 складов), Rentabox, "Ситибокс" и "Инбокс" (у каждой по пять объектов) и другие.