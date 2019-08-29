Чистая прибыль "Газпрома" по МСФО во II квартале выросла на 16%

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Чистая прибыль "Газпрома" по международным стандартам (МСФО) во втором квартале выросла на 16% - до 300,589 млрд рублей, свидетельствует отчетность компании.

Опубликованный показатель чистой прибыли оказался ниже среднего прогноза рынка (консенсус "Интерфакса" - 316 млрд рублей). Точнее всех был прогноз Wood & Co.

EBITDA снизилась на 13% - до 497,339 млрд рублей, слегка превысив прогноз (495 млрд рублей).

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, обращаясь из зала заседаний правления в Санкт-Петербурге к сотрудникам компании в преддверии дня работника нефтяной и газовой промышленности, подтвердил планы перехода на выплату дивидендов в 50% от чистой прибыли по МСФО.

"В этом году "Газпром" выплатил акционерам рекордно высокие дивиденды за всю историю компании - 16,61 рубля на акцию. Сейчас мы разрабатываем новую дивидендную политику, планируем в перспективе выплачивать 50% от чистой прибыли по МСФО. Мы видим, что инвесторы положительно оценивают наши действия и капитализация "Газпрома" составляет более $80 млрд. Это в полтора раза больше, чем полгода назад, и "Газпром" сегодня - лидер российского фондового рынка", - сказал он.