РЖД подтвердили планы по застройке привокзальных территорий в Москве

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - В ОАО "РЖД" изучают возможности развития привокзальных территорий, для таких проектов компания привлечет профессиональных инвесторов, поскольку она специализируется на транспорте и логистике и не планирует развивать "компетенции в области девелопмента", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

Такое соглашение РЖД уже подписала с компанией "Дом.РФ". "Такое сотрудничество позволит компании улучшить обслуживание пассажиров на вокзалах, вовлечь привокзальные территории в проекты городского благоустройства. Также это позволит ОАО "РЖД" получить большую отдачу от собственных активов", - считают в РЖД.

Ранее РБК сообщил, что структура железнодорожной компании "РЖД-Недвижимость" ("дочка" "РЖД") планирует провести модернизацию Киевского, Белорусского, Курского и Савеловского и перестроить прилегающие к ним территории под бизнес-проекты и жилье. По данным источников издания, эта возможность обсуждалась 16 августа в инвестиционном комитете РЖД. Целью изменений назвали увеличение пропускной способности вокзалов, повышение комфорта пассажиров, рост налоговых поступлений от реализации бизнес-проектов.

"Дом.РФ" - институт развития в жилищной сфере, ранее назывался "Агентство ипотечного жилищного кредитования".