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Источник сообщил о скором назначении нового финансового омбудсмена в России

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Первый зампредседателя Федерального фонда социального страхования (ФСС) Леонид Писаревский ушел в отставку. Скоро пройдет обсуждение о его назначении третьим финансовым омбудсменом, сообщил информированный источник "Интерфакса" на страховом рынке.

Распоряжение правительства об уходе Писаревского с должности в ФСС было подписано 30 августа. В фонде он курировал правовые вопросы и работу с жалобами граждан.

Назначение Писаревского финансовым омбудсменом ожидалось, сказал собеседник агентства: он "прекрасно зарекомендовал себя в период работы в ФСС в качестве профессионального юриста и руководителя-организатора".

Служба финансового омбудсмена начала действовать с 1 июня 2019 года. Пока финомбудсмен занимается досудебным разбирательством имущественных споров в сфере ОСАГО, в конце года зона внимания службы распространится на другие добровольные виды страхования. Обращения касаются споров на сумму не более 500 тысяч рублей. В перспективе служба финомбудсмена будет разбирать споры по иным направлениям деятельности финансового рынка.

Главным финуполномоченным в августе 2018 года на пять лет был назначен экс-советник председателя Банка России Юрий Воронин, ему будут подчиняться все отраслевые финомбудсмены. Первым отраслевым финуполномоченным был назначен руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков", а также общественный представитель уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей Виктор Климов в конце декабря 2018 года. Он вступил в эту должность в январе.

С 19 августа еще одним уполномоченным по правам потребителей финансовых услуг в сферах страхования, микрофинансирования, кредитной кооперации и деятельности кредитных организаций, была назначена Светлана Никитина, бывший замглавы департамента страхового рынка ЦБ.

ФСС Леонид Писаревский Юрий Воронин ЦБ Светлана НИкитина

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