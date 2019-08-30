Акции "Норникеля" обновили исторический максимум, подорожав до 16 тыс. рублей

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Акции "Норникеля" днем в пятницу обновили исторический максимум, достигнув рубежа 16 тысяч рублей за штуку на фоне ралли фьючерсов на никель в Лондоне.

На "Московской бирже" акции "Норникеля" к 15:10 по Москве выросли до 16 тыс. рублей (+2,8%) при объеме торгов более 6,05 млрд рублей.

Цена 3-месячных фьючерсов на никель на LME в пятницу подскочила до $17 740 за тонну (+7,8%).

Предыдущий знаковый рубеж 15 тыс. рублей за штуку акции "Норникеля" протестировали 8 августа - также на фоне ралли никеля из-за усиления опасений, что Индонезия может ввести запрет на экспорт никелевой руды в более ранние сроки (сейчас срок назначен на январь 2022 года).