При Минстрое создадут молодежный совет по благоустройству

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - При Министерстве строительства и ЖКХ начали создавать молодежный совет по благоустройству, сообщил замруководителя ведомства Максим Егоров.

Совет, в частности, займется развитием нацпроекта "Жилье и городская среда". Также ведомство собирается создать "координационные советы с волонтерами, молодежью, которые будут нацелены на реализацию всех нацпроектов, которые реализует Минстрой", добавил чиновник.

Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда" предусматривает повышение к концу 2024 года индекса качества городской среды на 30%, сокращение в соответствии с этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в два раза. Индекс качества городской среды разработан Минстроем и "ДОМ.РФ" совместно с КБ "Стрелка".

Методика определения качества городской среды в России включает в себя оценку по 36 индикаторам, среди которых благоустройство, состояние общественного транспорта и объектов социальной сферы, безопасность дорог и общественных пространств.