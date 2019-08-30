Поиск

Индекс потребительского доверия в США рухнул до минимума с 2016 года

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Индекс потребительского доверия в США в августе 2019 года уменьшился до 89,8 пункта с июльского уровня в 98,4 пункта, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета.

Значение индекса стало минимальным с октября 2016 года.

Предварительные данные указывали на снижение индикатора до 92,1 пункта, а консенсус-прогноз экспертов предполагал пересмотр показателя в сторону улучшения - до 92,4 пункта.

Подындекс отношения американских потребителей к текущей финансовой ситуации в августе упал до 105,3 пункта с 110,7 пункта в июле, ранее указывалось на снижение до 107,4 пункта.

Между тем показатель потребительских ожиданий на ближайшие полгода снизился до 79,9 пункта с 90,5 пункта, предварительные данные предполагали сокращение до 82,3 пункта.

Инфляционные ожидания на среднесрочную перспективу (ближайший год) увеличились до 2,7% с 2,6%, прогноз на долгосрочную перспективу (горизонт 5-10 лет) - увеличился до 2,6% с 2,5%.

Резкое снижение совокупного индекса и его компонентов свидетельствует о растущих опасениях американцев по поводу торговой политики правительства и вероятности наступления рецессии в стране.

В настоящее время отметка в 100 пунктов соответствует уровню доверия 1966 года. Среднее значение индикатора во время последней рецессии, начавшейся в декабре 2007 года и продлившейся 18 месяцев, составляло 64,2 пункта, а в течение пяти лет до нее - 89 пунктов.

Показатель достигал рекорда в 111,4 пункта в январе 2000 года, а исторический минимум в 51,7 пункта был зафиксирован в мае 1980 года. Средний уровень индекса за все время ведения расчетов с 1952 года составляет 86,3 пункта.

США

Новости по теме

Новости

Новак заявил о готовности к переговорам с ЕС и Украиной по газу в первой половине сентября

Белоруссия разработала альтернативы импорту российской нефти

Силуанов предложил не наказывать бизнес за первое нарушение

ЦБ предложил передать правительству от РСА полномочия в сфере техосмотра

ЦБ предложил передать правительству от РСА полномочия в сфере техосмотра

Нефть продемонстрировала рекордный рост в последнюю неделю августа

РФ в августе разогнала добычу нефти, выполнив сделку ОПЕК+ лишь на 44%

Троценко купит у ВЭБа долг завода "Аммоний" за $900 млн

РЖД подтвердили планы по застройке привокзальных территорий в Москве

Минэкономразвития предложило дать возможность выкупать долг у кредиторов

ВЭБ одобрил кредит на 111 млрд рублей на мегапроект "Газпрома" на Балтике

ВЭБ одобрил кредит на 111 млрд рублей на мегапроект "Газпрома" на Балтике
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');