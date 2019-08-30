Индекс потребительского доверия в США рухнул до минимума с 2016 года

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Индекс потребительского доверия в США в августе 2019 года уменьшился до 89,8 пункта с июльского уровня в 98,4 пункта, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета.

Значение индекса стало минимальным с октября 2016 года.

Предварительные данные указывали на снижение индикатора до 92,1 пункта, а консенсус-прогноз экспертов предполагал пересмотр показателя в сторону улучшения - до 92,4 пункта.

Подындекс отношения американских потребителей к текущей финансовой ситуации в августе упал до 105,3 пункта с 110,7 пункта в июле, ранее указывалось на снижение до 107,4 пункта.

Между тем показатель потребительских ожиданий на ближайшие полгода снизился до 79,9 пункта с 90,5 пункта, предварительные данные предполагали сокращение до 82,3 пункта.

Инфляционные ожидания на среднесрочную перспективу (ближайший год) увеличились до 2,7% с 2,6%, прогноз на долгосрочную перспективу (горизонт 5-10 лет) - увеличился до 2,6% с 2,5%.

Резкое снижение совокупного индекса и его компонентов свидетельствует о растущих опасениях американцев по поводу торговой политики правительства и вероятности наступления рецессии в стране.

В настоящее время отметка в 100 пунктов соответствует уровню доверия 1966 года. Среднее значение индикатора во время последней рецессии, начавшейся в декабре 2007 года и продлившейся 18 месяцев, составляло 64,2 пункта, а в течение пяти лет до нее - 89 пунктов.

Показатель достигал рекорда в 111,4 пункта в январе 2000 года, а исторический минимум в 51,7 пункта был зафиксирован в мае 1980 года. Средний уровень индекса за все время ведения расчетов с 1952 года составляет 86,3 пункта.