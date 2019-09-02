"Татнефть" купит у "СИБУРа" активы в Тольятти

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - "СИБУР" и "Татнефть" заключили соглашение о намерениях по продаже татарстанской компании производственных и других активов в Тольятти, которые в настоящее время объединены юридическими лицами "СИБУР Тольятти" и "Тольяттисинтез".

Сделку планируется завершить до конца 2019 года с учетом необходимых корпоративных процедур, получения согласия антимонопольных органов и других действий, предусмотренных законодательством.

Как говорится в релизе "СИБУРа", активы включают в себя производство различных видов синтетического каучука, применяемого для выпуска высококачественных шин ведущими российскими и мировыми производителями, производство высокооктанового компонента топлива МТБЭ (эфир метил-трет-бутиловый), производство бутадиена, изопрена и других промежуточных продуктов, а также инфраструктуру индустриального парка, на территории которого работает ряд технологических компаний химического и других профилей.

Приобретение активов "Татнефтью" обеспечивает вертикальную интеграцию шинного комплекса бизнеса Kama Tyres и увеличивает его стоимость. После приобретения перечисленных активов "Татнефть" намерена продолжить их развитие в рамках реализации стратегии по газонефтехимии. "СИБУР", фокусируясь на создании и развитии производств базовых полимеров глобальной мощности, перспективных среднетоннажных продуктов и премиальной специальной химии, продолжит взаимодействовать с тольяттинским производством на партнерской основе.