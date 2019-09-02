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Доходы от услуг связи в РФ за полгода выросли почти до 892 млрд рублей

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Доходы от оказания услуг связи в России за I полугодие 2019 года выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,5%, до 891,6 млрд рублей, говорится в материалах Минкомсвязи.

В частности, доходы от радиосвязи, спутниковой связи, радиовещания и телевидения в отчетном периоде увеличились на 9,6%, до 64,6 млрд рублей. В сфере почтовой связи рост составил 0,8% - 76,5 млрд рублей, документальной электросвязи - 8,4%, до 314,9 млрд рублей.

В первом полугодии выручка от услуг по обеспечению регулирования спектра и использования базовых станций сократилась на 3,4% и составила 1,7 млрд рублей.

Кроме того, в первом полугодии сохранялась тенденция к сокращению доходов в сегменте междугородной, внутризоновой и международной телефонной связи - они снизились на 2,3% и составили 29,1 млрд рублей. Выручка от использования сотовой связи уменьшилась на 6,9%, до 212,3 млрд рублей.

Также снизились доходы от местной телефонной связи: на 10,1% в городской местности (46,8 млрд рублей) и на 8,3% в сельской (4,6 млрд рублей). Выручка от соединений с таксофонов упала на 49,3%, до 8,4 млрд рублей.

На конец II квартала Минкомсвязи зафиксировало 31,9 млн абонентов широкополосного доступа к интернету, абонентов фиксированного доступа к сети 32,1 млн абонентов, а также 135,1 млн абонентов мобильной связи.

Минкомсвязи

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