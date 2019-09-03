Рубль слегка снизился к доллару и укрепился к евро

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Доллар слегка подрос, а евро немного снизился на Московской бирже во вторник утром, рубль практически не изменился по отношению к бивалютной корзине на фоне пытающейся стабилизироваться нефти.

Первые сделки по доллару прошли в диапазоне 66,85-66,92 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 66,87 руб. за доллар (+8 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 73,1225 руб. (-13,5 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела всего на 1,7 копейки к уровню закрытия понедельника, до 69,68 рубля.

Доллар при этом оказался на 24,65 копейки выше уровня действующего официального курса, а евро - на 5,01 копейки ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", незначительные изменения курса рубля к доллару и евро на старте торгов связаны прежде всего с неоднозначными сигналами, поступающими с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок. Так, Brent пытается стабилизироваться во вторник утром. Трейдеры продолжают оценивать динамику торговых отношений США и Китая, и неспособность двух стран согласовать график будущих переговоров усиливает пессимизм инвесторов в отношении спроса на нефть. Кроме того, опрос Bloomberg показал, что страны ОПЕК увеличили добычу нефти в августе впервые в этом году. Объем добычи, согласно консенсус-прогнозу аналитиков, вырос на 0,7% по сравнению с июлем.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени составила $58,56 за баррель, что на 0,17% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник цена этих контрактов составила $58,66 за баррель, опустившись на 1%. Фьючерс на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подешевел на 0,62% - до $54,76 за баррель. В понедельник в США праздновался День труда, и биржа в Нью-Йорке работала только в электронном режиме. По итогам предыдущей основной сессии (30 августа) контракт упал в цене на 2,84%, до $55,1 за баррель.