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Компания Вексельберга заинтересовалась аэропортами Южно-Сахалинска и Благовещенска

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - "Аэропорты регионов" (входит в холдинг "Ренова" Виктора Вексельберга) интересуются аэропортом Южно-Сахалинска, заявил на одной из сессий ВЭФ-2019 гендиректор компании Евгений Чудновский.

По его словам, компания ведет переговоры с администрацией Сахалинской области, которой нужно привлечь федерального оператора для обеспечения качества инфраструктуры аэропорта и оказания услуг", - сказал Чудновский.

Он также подтвердил интерес холдинга к аэропорту Благовещенска, там "команда губернатора готовит концессионный проект".

АО "Аэропорт Южно-Сахалинск", оператор одноименного аэропорта, принадлежит правительству Сахалинской области и является базовым для авиакомпании "Аврора" (входит в группу "Аэрофлот").

За счет средств областного бюджета (почти 7 млрд рублей) в аэропорту Южно-Сахалинска сейчас строится двухэтажный пассажирский терминал, который должны сдать к концу 2019 года. Он рассчитан на пропуск 550 пассажиров внутренних авиалиний в час (с возможностью расширения до 900) и 250 - международных линий.

"Аэропорты регионов" - один из крупнейших холдингов в РФ, объединяющих региональные аэропорты. Сейчас под его управлением находятся активы в Екатеринбурге ("Кольцово"), Самаре ("Курумоч"), Нижнем Новгороде ("Стригино"), Саратове ("Гагарин"), Ростове-на-Дону ("Платов"). Также холдинг реализует проекты модернизации аэропортов Нового Уренгоя и Петропавловска-Камчатского.

Виктор Вексельберг Ренова Сахалин Аэропорты регионов Аврора Евгений Чудновский Южно-Сахалинск Благовещенск

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