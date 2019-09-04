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Минтранс подготовил приказ об отмене предполетного досмотра транзитных пассажиров

Минтранс подготовил приказ об отмене предполетного досмотра транзитных пассажиров
Фото: Ведомости/ТАСС

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Минтранс подготовил проект приказа об отмене предполетного досмотра транзитных пассажиров внутренних авиалиний, документ направили в заинтересованные ведомоства на согласование. Об этом в кулуарах ВЭФ-2019 сообщила директор департамента госполитики в области гражданской авиации министерства Светлана Петрова.

Так будет удобнее пассажирам, отметила она: им не нужно будет снимать и сдавать на проверку обувь на высоких каблуках и ремни. Отмена досмотра сокращает риск опоздания на следующий рейс, добавила Петрова.

Это удобно и для аэропортов: им не нужно будет строить лишние перегородки, коридоры и этажи для разграничения потоков, прокомментировал гендиректор холдинга "Аэропорты регионов" Евгений Чудновский.

"Более того, для авиакомпаний упразднение нормы обязательного предполетного досмотра транзитных пассажиров на внутренних рейсах снизит время разворота самолета и стыковки рейсов",- сказал он в кулуарах Владивостокского форума.

О подготовке поправок в правила предполетного досмотра пассажиров Минтранс сообщал еще в декабре 2018 года. Как писала "Российская газета", об этом министерство попросила Международная ассоциация аэропортов. В организации указали, что отмена вторичного досмотра трансферных пассажиров внутренних рейсов и пассажиров, вылетающих из промежуточного аэропорта за пределы России, позволит сэкономить время и траты служб аэропортов, а также самих пассажиров.

Тогда в Минтрансе обещали освободить от досмотра россиян и граждан тех стран, с которыми Россия заключила соглашения о признании стандартов авиационной безопасности.

Минтранс Аэропорты регионов

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