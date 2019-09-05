Дерипаска заявил об отсутствии независимой банковской системы в России

Бизнесмен предложил отдать ФАС часть функций ЦБ, так как идея мегарегулятора себя не оправдала

Основатель Фонда "Вольное дело" Олег Дерипаска Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Идея создания мегарегулятора финансовых рынков, реализованная в 2013 году, себя не оправдала, считает давний оппонент ЦБ Олег Дерипаска: темпы экономического роста остаются низкими, а ставки высокими, в том числе из-за недостатка конкуренции.

"Фактически мы же понимаем, что в России нет независимой банковской системы. Есть Центральный банк и его филиалы, если мы говорим о банках так называемых с государственным участием. Независимые почему-то решили уничтожить. Это, как мне кажется, еще один вопрос, который требует решения", - сказал Дерипаска, самый последовательный критик Центробанка из числа крупных предпринимателей, выступая на ВЭФ-2019.

"В свое время создание мегарегулятора, по крайне мере, как объяснял Шувалов (в 2013 г. первый вице-премьер, куратор финансово-экономического блока правительства - ИФ) и Дмитрий Анатольевич Медведев, - оно ставило задачу ускорить экономический рост. Если после мегарегулятора прошло уже шесть лет, экономический рост не ускорился - значит, нужно посмотреть, другой шаг сделать, то есть разделить", - считает подпавший под американские санкции бизнесмен, указанный в программе форума как основатель фонда "Вольное дело". Деятельность ЦБ он комментировал в ходе сессии ВЭФ "Конкуренция стран за экономический рост. Каков план России?".

"У нас есть прекрасные антимонопольные органы, если нет смысла восстанавливать комиссию по ценным бумагам и финансовым рынкам (ФСФР, ликвидирована в связи с передачей функций в ЦБ - ИФ), которая смогла бы наблюдать за конкурентоспособностью, в том числе, и банковского сектора, то, может быть, отдать им?", - рассуждает Дерипаска.

"Факт остается фактом, что мегарегулятор не оправдал себя, то есть он только консолидировал отрасль, что привело к росту процентных ставок. Если в мире плата за передачу денег, назовем так, их собственников к рынку составляет 1-1,25%, то у нас - 6-6,5% при базовой ставке достаточно завышенной. Поэтому кредитно-денежная политика и вообще структура финансового рынка - они тоже должны подвергнуты быть серьезному анализу и реформам", - полагает он.