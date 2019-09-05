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В Калининграде отменили школьные проездные

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Мэрия Калининграда отменила отменила школьные проездные билеты, которые продавали по льготной цене. Право на скидки сохранилось только для льготных категорий граждан, сообщили в пресс-службе городской администрации. Это решение чиновники объяснили экономическими причинами.

"Финансовое положение МКП "Калининград-ГорТранс" не позволяет предприятию работать в условиях, когда эта категория проездных документов приносит ему убыток по году в 10 млн рублей", - сказал представитель мэрии.

Раньше школьники могли платить за месячный проездной 450 рублей и неограниченно им пользоваться из расчета 15 рублей за поездку. Обычный билет стоил 20 рублей за поездку, разницу транспортная компания получала из госбюджета. В декабре 2018 года цены на проезд увеличили с 20 до 24 рублей, а проезд для школьников стоил по-прежнему 15 рублей и МКП по-прежнему получала из бюджета только по 5 рублей доплаты. На предприятии подсчитали, что из-за школьников недополучают 850 тысяч рублей в месяц и еще около 225 тысяч рублей приходится выпадающие доходы от продажи школьных проездных.

До сих пор в городе МКП продавало от 570 до 800 школьных проездных при том, что всего в нем живет больше 58 тысяч школьников.

Калининград Гортранс

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