Поиск

Reuters сообщило о продаже Exxon Mobil всех своих активов в Норвегии

Reuters сообщило о продаже Exxon Mobil всех своих активов в Норвегии
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Американский нефтегазовый гигант Exxon Mobil продает все свои активы в Норвегии, стоимость которых оценивается в четыре миллиарда долларов. Об этом в четверг, 5 сентября, сообщило агентство Reuters со ссылкой на три источника, знакомые с ситуацией.

Компания планирует продать миноритарные пакеты акций в более чем 20 месторождениях. Операторами этих проектов являются норвежская Equinor и британско-нидерландская фирма Royal Dutch Shell. В Exxon Mobil заявили, что "коммерческие переговоры не комментируют".

По данным источников Reuters, компания закрыла сделку по продаже норвежских активов несколько дней назад. По информации местных СМИ, покупателем является норвежская компания Var Energi, о сделке официально будет объявлено в конце сентября 2019 года. Представитель этой организации отказался от комментариев по данному поводу. Reuters также стало известно, что сделку по продаже обслуживает американский инвестиционный банк Jefferies Group LLC. В компании отказались комментировать эту информацию.

После того, как Reuters сообщило о сделке по продаже норвежских активов Exxon Mobil, акции нефтегазовой компании на Нью-Йоркской фондовой бирже выросли на 1,7%. По данным Reuters, американская компания еще в июне объявляла о планах прекратить свою деятельность в Норвегии. Компания начала работать в этой стране более ста лет назад.

Exxon Mobil Норвегия

Новости по теме

Новости

Винодельческое предприятие РПЦ получило лицензию на продажу алкоголя

Винодельческое предприятие РПЦ получило лицензию на продажу алкоголя

Минэкономразвития спрогнозировало нулевую инфляцию в сентябре

Сбербанк подтвердил тенденцию к экономии на цветах к 1 сентября

Alibaba купит платформу электронной торговли Kaola за $2 млрд

Основным владельцем "КВН" стал сын Маслякова

Основным владельцем "КВН" стал сын Маслякова
Восточный экономический форум - 2019

Акимов предложил учитывать мнение "Аэрофлота" о приватизации "Победы"

Рынок акций РФ обновил двухмесячный максимум индекса МосБиржи

Рынок акций РФ обновил двухмесячный максимум индекса МосБиржи

Рубль вечером умеренно растет к доллару и евро благодаря сигналам с внешних рынков

В ЦБ силовиков назвали самыми частыми жертвами мошеннических лотерей

ЦБ назвал утечку данных из банков "каплей в море" на фоне телефонных мошенников

ЦБ назвал утечку данных из банков "каплей в море" на фоне телефонных мошенников
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');