Reuters сообщило о продаже Exxon Mobil всех своих активов в Норвегии

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Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Американский нефтегазовый гигант Exxon Mobil продает все свои активы в Норвегии, стоимость которых оценивается в четыре миллиарда долларов. Об этом в четверг, 5 сентября, сообщило агентство Reuters со ссылкой на три источника, знакомые с ситуацией.

Компания планирует продать миноритарные пакеты акций в более чем 20 месторождениях. Операторами этих проектов являются норвежская Equinor и британско-нидерландская фирма Royal Dutch Shell. В Exxon Mobil заявили, что "коммерческие переговоры не комментируют".

По данным источников Reuters, компания закрыла сделку по продаже норвежских активов несколько дней назад. По информации местных СМИ, покупателем является норвежская компания Var Energi, о сделке официально будет объявлено в конце сентября 2019 года. Представитель этой организации отказался от комментариев по данному поводу. Reuters также стало известно, что сделку по продаже обслуживает американский инвестиционный банк Jefferies Group LLC. В компании отказались комментировать эту информацию.

После того, как Reuters сообщило о сделке по продаже норвежских активов Exxon Mobil, акции нефтегазовой компании на Нью-Йоркской фондовой бирже выросли на 1,7%. По данным Reuters, американская компания еще в июне объявляла о планах прекратить свою деятельность в Норвегии. Компания начала работать в этой стране более ста лет назад.