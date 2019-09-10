Российский рынок открыл торги вторника легким снижением

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций открылся во вторник смешанной динамикой голубых фишек на фоне разнополярных внешних сигналов.

К 10:01 по московскому времени индекс МосБиржи опустился на 0,1%, до 2784,14 пункта (-0,1%), индекс РТС - также снизился на 0,1%, до 1338,44 пункта. Цены большинства основных "фишек" изменились в пределах 1%.

Доллар подешевел на 19 копеек, до 65,36 рубля.

Снизился курс акций ПАО "Полюс" (-1%), "Мосбиржи" (-0,4%), "Мечела" (-0,3%), "Роснефти" (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (-0,3%), "Ростелекома" (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,3% и -0,2% "префы"), "РусАла" (-0,2%).

Подорожали бумаги "Аэрофлота" (+0,6%), "Газпром нефти" (+0,4%), ВТБ (+0,3%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+0,3%), "ФСК ЕЭС" (+0,3%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+0,2%), "Норникеля" (+0,2%).

В США накануне индексы показали смешанную динамику, Dow Jones вырос четвертую сессию подряд, чего не происходило последние два месяца, отмечает MarketWatch.

Основное внимание инвесторов в ближайшее время будет сосредоточено на заседаниях Европейского центрального банка и Федеральной резервной системы. Кроме того, трейдеры ждут развития ситуации, связанной с торговым конфликтом между Пекином и Вашингтоном.

Объем китайского экспорта неожиданно снизился в августе при сокращении поставок в США на фоне торговой войны между двумя странами. Показатель в долларовом выражении уменьшился на 1% по сравнению с августом прошлого года - до $214,8 млрд, по данным Главного таможенного управления. Импорт сократился на 5,6%, до $179,97 млрд.

Аналитики в среднем прогнозировали увеличение экспорта на 2% и падение импорта на 6%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Во вторник в Азии динамика индексов также смешанная (японский Nikkei 225 подрос на 0,4%, китайский Shanghai Composite просел на 0,2%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,1%).

Нефть утром во вторник продолжает умеренный подъем на фоне оптимистичных заявлений нового министра энергетики Саудовской Аравии, цена Brent находится вблизи уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 9 сентября.

К 10:01 ноябрьские фюьчерсы на Brent дорожали в Лондоне на 0,4%, до $62,84 за баррель, октябрьские фьючерсы на WTI в Нью-Йорке - на 0,5%, до $58,14 за баррель.