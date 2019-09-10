Угольщики Кузбасса предложили РЖД ежеквартально пересчитывать тарифы на перевозку угля

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Угольщики предлагают ежеквартально пересчитывать железнодорожные тарифы в привязке к мировым ценам, сообщил замгубернатора Кемеровской области по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов.

Такое предложение уже направили в РЖД.

"Отмечу основные (. . .) Предложение разработать методику ежеквартальной корректировки расчетов уровня тарифов, расценок операторов и стивидорных компаний в зависимости от средней цены продажи угля на внешний рынок за предыдущий квартал", - сказал чиновник.

По его словам, стоимость предоставления услуг операторских компаний в июле 2019 года составила 1400-1600 рублей в сутки, снизившись по сравнению с июлем 2018 года на 20%.

Панов также добавил, что угольщики предложили ввести на период 2019-2020 годов мораторий на любые изменения прейскуранта "тарифные перевозки грузов и услуги инфраструктуры", приводящие к увеличению тарифов. Также они хотят открыть новые транспортные коридоры на восток и восстановить работу ранее закрытых пунктов пропуска через границу России и Китая.

Как ранее сообщалось со ссылкой на данные угольных компаний Кузбасса, с конца 2018 года ж/д тариф вырос более, чем на 60%, при этом рост тарифа совпал с падением цен на энергетические угли. Сообщалось также, что угольный рынок АТР является премиальным и развивающимся, вместе с тем, вывоз угля из Сибири к восточным портам затруднен недостаточной пропускной способностью сети РЖД.