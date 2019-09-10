18 пермяков похитили у бизнесменов 23 млн рублей, подделав банковские гарантии

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Свердловский суд Перми признал виновными 18 участников преступного сообщества в хищении у более чем 200 потерпевших 23 млн рублей за счет сбыта поддельных банковских гарантий. Об этом сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.

Суд и следствие установили, что один из подсудимых организовал эту группу, которая занималась хищениями денег у организаций и индивидуальных предпринимателей с июля 2012 года по ноябрь 2013 года. Они открыли "законспирированные офисы, в которых изготавливали поддельные документы с помощью специального оборудования: печатных и гравировальных станков, печатей и бланков крупных российских банков", напомнила прокуратура. Для обналичивания денег они зарегистрировали более 20 различных организаций на подставных лиц, подконтрольных организатору сообщества.

"Для максимальной конспирации сотрудникам офисов не разрешалось общаться между собой, постоянно менялись номера телефонов, доступ к серверу преступного сообщества строго контролировался, осуществлялась внезапная быстрая смена местонахождения офисов", - говорится в пресс-релизе.

Организатора группы и еще двух человек также уличили в вымогательстве денег у бывшего сотрудника офиса, который не знал об их преступной деятельности.

В зависимости от роли каждого фигуранты дела были признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере, вымогательстве, совершенное с применением насилия, организации преступного сообщества и участии в нем. Организатор приговорен к 14 годам колонии строгого режима, еще шесть человек - от шести до восьми лет общего режима, остальные - условные сроки.

Суд также удовлетворил иски потерпевших о возмещении вреда на сумму более 10 млн рублей.