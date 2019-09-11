Российский производитель оптоволокна пожаловался в ФАС на американскую Corning

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело по признакам нарушения закона о защите конкуренции в отношении американской Corning и четырех российских заводов, которые закупали у нее оптоволокно. Дело возбудили по жалобе мордовского производителя АО "Оптиковолоконные системы".

После проверки ФАС заподозрила компании в заключении антиконкурентных соглашений.

В сообщении названы заводы по производству оптоволоконных кабелей связи ООО "Алтай-Кабель", ООО "ОКС 01", ООО "Сарансккабель-Оптика" и ООО "Инкаб. Они заключили с Corning соглашения по гарантированному приобретению оптического волокна ее производства в объеме 85-100% собственной потребности, а также о праве Corning на приоритетные поставки.

АО "Оптиковолоконные системы" было зарегистрировано в феврале 2008 года с уставным капиталом 3,6 млрд рублей. В числе инвесторов предприятия были Газпромбанк и "Роснано". Проект предусматривает промышленное производство телекоммуникационного и технического оптического волокна, внедрение на данном производстве последних достижений по созданию наноструктур в оптическом волокне и использованию нанотехнологий для улучшения свойств волокна.

В конце 2018 года на "Оптиковолоконных системах" была проведена модернизация: производственные мощности завода были увеличены с 2,4 млн км до 4 млн км. Как отмечает "Роснано", этот объем покрывает более 80% потребности российского рынка. Волокно, производимое АО, является единственным сертифицированным в России и допущено для использования в сетях крупнейших операторов связи, в том числе "Ростелекома".

В пресс-службе "Роснано" "Интерфаксу пожаловались, что доступ новых игроков на российский рынок оптического волокна ограничен "следствие действий конкурентов, делающих нерентабельным выпуск отечественного оптического волокна". "Производители оптического волокна из США и Японии, пользуясь своим доминирующим положением, с 2016 года искусственно занижают цены на оптическое волокно на российском рынке по сравнению с уровнем мировых цен более чем на 20%, что не позволяет предприятию работать на отечественном рынке в зоне положительной рентабельности", - заявили в госкорпорации.

Завод по производству оптоволокна Corning, с которого осуществляются поставки в Россию, находится в Индии, поэтому компании удается обходить 30%-ную пошлину на ввоз американского оптического волокна, напоминают в "Роснано".