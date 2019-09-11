Поиск
Важно
С Кирилла Серебренникова сняли подписку о невыезде

Российский производитель оптоволокна пожаловался в ФАС на американскую Corning

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело по признакам нарушения закона о защите конкуренции в отношении американской Corning и четырех российских заводов, которые закупали у нее оптоволокно. Дело возбудили по жалобе мордовского производителя АО "Оптиковолоконные системы".

После проверки ФАС заподозрила компании в заключении антиконкурентных соглашений.

В сообщении названы заводы по производству оптоволоконных кабелей связи ООО "Алтай-Кабель", ООО "ОКС 01", ООО "Сарансккабель-Оптика" и ООО "Инкаб. Они заключили с Corning соглашения по гарантированному приобретению оптического волокна ее производства в объеме 85-100% собственной потребности, а также о праве Corning на приоритетные поставки.

АО "Оптиковолоконные системы" было зарегистрировано в феврале 2008 года с уставным капиталом 3,6 млрд рублей. В числе инвесторов предприятия были Газпромбанк и "Роснано". Проект предусматривает промышленное производство телекоммуникационного и технического оптического волокна, внедрение на данном производстве последних достижений по созданию наноструктур в оптическом волокне и использованию нанотехнологий для улучшения свойств волокна.

В конце 2018 года на "Оптиковолоконных системах" была проведена модернизация: производственные мощности завода были увеличены с 2,4 млн км до 4 млн км. Как отмечает "Роснано", этот объем покрывает более 80% потребности российского рынка. Волокно, производимое АО, является единственным сертифицированным в России и допущено для использования в сетях крупнейших операторов связи, в том числе "Ростелекома".

В пресс-службе "Роснано" "Интерфаксу пожаловались, что доступ новых игроков на российский рынок оптического волокна ограничен "следствие действий конкурентов, делающих нерентабельным выпуск отечественного оптического волокна". "Производители оптического волокна из США и Японии, пользуясь своим доминирующим положением, с 2016 года искусственно занижают цены на оптическое волокно на российском рынке по сравнению с уровнем мировых цен более чем на 20%, что не позволяет предприятию работать на отечественном рынке в зоне положительной рентабельности", - заявили в госкорпорации.

Завод по производству оптоволокна Corning, с которого осуществляются поставки в Россию, находится в Индии, поэтому компании удается обходить 30%-ную пошлину на ввоз американского оптического волокна, напоминают в "Роснано".

Corning ФАС Роснано Газпромбанк Индия США

Новости

VW предупредил "ГАЗ" о прекращении сотрудничества при полном вступлении санкций в силу

Программу благоустройства "Моя улица" номинировали на премию Global Awards for Excellence

Дума приняла в первом чтении поправки о льготах для "Роснефти" и "Газпром нефти"

Британский регулятор оштрафовал Engie на 2,1 млн фунтов за махинации трейдера

Греф допустил новое снижение Сбербанком ставок по ипотеке до конца 2019 года

Еврокомиссия изучит решение Суда Евросоюза по OPAL

Евро опустился ниже 72 рублей впервые со 2 августа

"Величайшая коллекция виски" будет выставлена на торги Sotheby's

"Величайшая коллекция виски" будет выставлена на торги Sotheby’s

Биржа Гонконга предложила слияние Лондонской фондовой бирже

"Ростелеком" продал Центральный телеграф за 3,5 млрд рублей

"Ростелеком" продал Центральный телеграф за 3,5 млрд рублей
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');