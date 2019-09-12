Yahoo Japan купит у миллиардера Маэдзавы компанию Zozo за $3,7 млрд

В 2023 году Маэдзава должен полететь к Луне на корабле Space X Илона Маска

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Yahoo Japan Corp. заплатит около $3,7 млрд японскому миллиардеру Юсаку Маэдзаве за контрольный пакет акций онлайн-ритейлера одежды, обуви и аксессуаров Zozo Inc.. Об этом говорится в пресс-релизе Yahoo Japan.

Покупатель предложил сделку из расчета 2,620 тысячи иен за акцию Zozo, что на 21% выше цены бумаг на момент закрытия последних торгов.

Маэдзава продаст 30,4% Zozo, до сих пор ему принадлежало 36,8%. Соглашение предусматривает его отставку с поста гендиректора компании.

Сделка может существенно преобразовать японский сектор электронной торговли и укрепить позиции Yahoo Japan. Котировки компании продемонстрировали максимальный подъем с 9 мая, подскочив на 5,7% на новостях. По итогу сессии они выросли на 2,35%.

Бумаги Zozo закрыли торги подорожанием на 13,67%.

Yahoo Japan является оператором популярного в Японии сайта для шопинга. По состоянию на 31 марта 47,5% акций Yahoo Japan принадлежали SoftBank Group Corp. и ее японскому телекоммуникационному подразделению.

Zozo была основана в 1998 году и занималась продажей импортных CD-дисков и пластинок. Компания приобрела известность на рынке электронной торговли одеждой, обувью и аксессуарами, предложив покупателям бренды, которые ранее были доступны лишь в премиальных магазинах.

Маэдзава - известный коллекционер произведений искусства. В 2017 году он заплатил $110,5 млн за картину Жана-Мишеля Баскии, что на тот момент стало рекордной суммой для работ американских художников.

В 2019 году основатель SpaceX Илон Маск объявил, что Маэдзава в 2023 году станет первым космическим туристом компании, который отправится в полет вокруг Луны.