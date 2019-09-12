Акции МОЭСК обновили максимумы с февраля 2018 года на корпоративных новостях

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Акции ПАО "МОЭСК" днем в четверг растут на 4% и обновляют максимумы с начала февраля 2018 года на корпоративных новостях о дивидендах и прогнозах по прибыли.

На Московской бирже акции "МОЭСК" к 12:29 выросли до 0,8415 рубля (+4%), объем торгов превысил 7,37 млн рублей.

На пресс-конференции в "Интерфаксе" гендиректор компании Петр Синютин сообщил, что компания впервые может выплатить промежуточные дивиденды за девять месяцев 2019 года. По его словам, соответствующее решение во вторник одобрил комитет по стратегии компании. Кроме того, "МОЭСК" ожидает прибыль в 2019 году выше 5,6 млрд рублей, сообщил на пресс-конференции первый заместитель гендиректора Владимир Мясников.

Как следует из презентации компании, ПАО "МОЭСК" ожидает рост чистой прибыли к 2023 году в три раза, до 14,6 млрд рублей. Повышение EBITDA к 2023 году ожидается на 40%, до 53,4 млрд рублей. Выручка к этому периоду должна достичь 199,2 млрд рублей, увеличившись на 25%.