Поиск

Акции МОЭСК обновили максимумы с февраля 2018 года на корпоративных новостях

Акции МОЭСК обновили максимумы с февраля 2018 года на корпоративных новостях
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Акции ПАО "МОЭСК" днем в четверг растут на 4% и обновляют максимумы с начала февраля 2018 года на корпоративных новостях о дивидендах и прогнозах по прибыли.

На Московской бирже акции "МОЭСК" к 12:29 выросли до 0,8415 рубля (+4%), объем торгов превысил 7,37 млн рублей.

На пресс-конференции в "Интерфаксе" гендиректор компании Петр Синютин сообщил, что компания впервые может выплатить промежуточные дивиденды за девять месяцев 2019 года. По его словам, соответствующее решение во вторник одобрил комитет по стратегии компании. Кроме того, "МОЭСК" ожидает прибыль в 2019 году выше 5,6 млрд рублей, сообщил на пресс-конференции первый заместитель гендиректора Владимир Мясников.

Как следует из презентации компании, ПАО "МОЭСК" ожидает рост чистой прибыли к 2023 году в три раза, до 14,6 млрд рублей. Повышение EBITDA к 2023 году ожидается на 40%, до 53,4 млрд рублей. Выручка к этому периоду должна достичь 199,2 млрд рублей, увеличившись на 25%.

МОЭСК

Новости

Доллар опустился ниже 65 рублей впервые за месяц

Сделка ОПЕК+ в августе исполнялась на 116%

Латвийские шпроты не вернутся в Россию даже после отмены запрета поставок

Латвийские шпроты не вернутся в Россию даже после отмены запрета поставок

Yahoo Japan купит у миллиардера Маэдзавы компанию Zozo за $3,7 млрд

Yahoo Japan купит у миллиардера Маэдзавы компанию Zozo за $3,7 млрд

Крупнейший производитель пива в мире вернулся к идее IPO на бирже Гонконга

Рынок акций РФ обновил двухмесячный максимум по индексу МосБиржи

Рубль развернулся вниз к доллару на фоне резкого падения цен на нефть

Поступления акцизов от нагреваемого табака в РФ взлетели почти в 200 раз

Bloomberg сообщил об ограничениях для "Газпрома" на прокачку через OPAL

VW предупредил "ГАЗ" о прекращении сотрудничества при полном вступлении санкций в силу

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');