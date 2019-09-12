ЕАЭС предоставит Сербии беспошлинные квоты на ввоз сыра, алкогольных настоек и сигарет

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - ЕАЭС предоставит Сербии беспошлинные квоты на ввоз некоторых видов твёрдых и полутвёрдый сыров, алкогольных настоек и сигарет.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минэкономразвития, либерализация импорта этой продукции предусмотрена проектом соглашения о зоне свободной торговли между ЕАЭС и его государствами-членами и Сербией. Подписание этого документа запланировано "на полях" заседания Евразийского межправсовета 25 октября 2019 года в Москве.

Беспошлинная квота в размере до 400 тонн в год будет распространяться на Гларский сыр, изготовленный с добавлением тонкоизмельченных ароматических трав, Буттеказе и сыр из овечьего или козьего молока.

Тарифная квота на спиртовые настойки, полученные в результате дистилляции виноградного вина или выжимок винограда, составит 35 тыс. литров чистого спирта в год, на сигареты - 2 млрд штук в год.

"Соглашение предусматривает квоты для ЕАЭС в целом. Порядок распределения квоты между странами Союза документ не регламентирует", - сообщили в пресс-службе.

Квоты начнут действовать после вступления соглашения в силу. Предположительно это будет летом 2020 года.

В пресс-службе сообщили, что в ходе подготовки документа сербская сторона предлагала рассмотреть возможность беспошлинного ввоза в ЕАЭС этой продукции. "Однако в целях защиты отечественных производителей удалось согласовать беспошлинный ввоз только в рамках квоты", - пояснили в пресс-службе.

"Согласованные договорённости сбалансированы. Изначально условия соглашения Россия-Сербия были одними из самых либеральных, поэтому фокус в переговорах был сделан не столько на получении дополнительных экспортных возможностей, сколько на создании новых регуляторных обязательств, - сказали в пресс-службе. - В соглашении также зафиксирована недопустимость применения нерыночных методик в рамках антидемпинговых расследований, уточнены элементы правил происхождения товаров, установлен полноценный эффективный механизм разрешения споров".

В Минэкономразвития подчеркнули, что в ходе переговоров российская сторона исходила из задачи сохранения действующих условий для российских экспортёров агропродукции. "Эта задача выполнена. Российская продукция АПК поставлялась в Сербию беспошлинно, этот режим сохранился в новом соглашении, - уточнили в министерстве. - Однако у наших партнеров по Союзу двусторонние соглашения с Сербией были не столь выгодны, это относится к Белоруссии и Казахстану, или отсутствовали вовсе, как в Киргизии и Армении". В соответствии с новым соглашением, при импорте из этих стран Сербия будет применять изъятия для сахара, спирта, сигар и сигарилл.

Проект соглашения также предусматривает, что из режима свободной торговли при импорте в ЕАЭС из Сербии изъяты мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, плавленые сыры, белый сахар, игристые вина, этиловый спирт, спиртовые настойки, ликеры, сигары и сигариллы.