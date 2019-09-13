Минфин оценит возможность занимать в долларах после новых санкций США

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Минфин должен понять, есть ли у государства возможность занимать на внешнем рынке в долларах с учетом новых санкций США, которые запрещают американским финансовым институтам участие в первичных размещениях российских суверенных евробондов. Об этом в кулуарах Московского финансового форума сказал глава долгового департамента Минфина Константин Вышковский.

Он напомнил, что в официальных формулировках новых санкций США накладывается ограничение на покупку нерублевого долга РФ на первичном рынке. Проблему он назвал более сложной, чем она кажется на первый взгляд.

"Этот анализ, он не односторонний, мы должны понять позиции, возможности, мнения всех участников этого сложного процесса, а их больше, чем два, их больше, чем эмитент и инвестор. Это касается не только эмитента и не только американского, как сказано в этих формулировках, финансового института, - сказал чиновник. - Есть банки-плательщики, есть клиринговые системы, рейтинговые агентства - все, кто участвуют в сложном процессе размещения еврооблигационного займа. Нужно понять, насколько теперь изменились реалии".

12 сентября первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов заявил, что Россия в 2020 году может отказаться от долларовых заимствований. "В следующем году будем заимствовать в валюте, которая не является долларом", - добавил он.