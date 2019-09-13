Производители потребовали принять закон об интернет-торговле алкоголем

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Производители алкоголя настаивают на скорейшем принятии закона о торговле их продукцией через интернет, это понизит риски отравления суррогатами, которые часто продают на незаконных сайтах. Об этом на Московском финансовом форуме заявил президент Союза производителей алкогольной продукцией (СПАП) Игорь Косарев.

"Пытаться противостоять дистанционным продажам бессмысленно - это все равно, что дуть против ветра", - прокомментировал он позицию Минздрава. Ведомство считает, что такой закон сделает алкоголь более доступным, следовательно принимать его нельзя.

По данным СПАП, за 2018 год объем дистанционной торговли в стране вырос на 58% и составил 1 трлн 660 млрд рублей.

Сейчас, покупая алкоголь в интернете, человек рискует, потому что ничего не знает об уровне легальности продукции. Если закон будет принят и будет введена доменная зона egais.ru, потребитель будет точно знать, что он покупает легальный товар, добавил Косарев.

Блокировки сайтов, продающих алкоголь, неэффективны, в прошлом году было заблокировано около 1500 таких сайтов, вместо них появилось около 2000 новых, сказал также глава СПАП. Поэтому он предлагает выбрать альтернативный способ борьбы с нелегальными сайтами - запустить легальные.

"Мы всегда поддерживали легализацию продажи алкоголя в интернете. На наш взгляд, крепкий алкоголь должен быть среди первых легализованных сегментов при поэтапной модели законодательного разрешения интернет-продаж алкоголя, так как в нем установлены и эффективно работают такие инструменты контроля как лицензирование и маркировка, и фактически создана платформа для безопасной контролируемой реализации через интернет", - заявил "Интерфаксу" руководитель направления корпоративных отношений Diageo по России Дмитрий Петров.

По его словам, в результате легализации такой торговли государство получит дополнительные рабочие места и увеличение поступлений в бюджет, в том числе и за счет снижения нелегального оборота. Плюсы для потребителей - защита от риска купить опасную продукцию и возможность быстрой обратной связи в случае претензий к качеству. Законопослушные игроки рынка получили бы возможность развивать новый канал продаж и оптимизировать свои затраты. "Включение алкоголя в корзину потребительских товаров при доставке и увеличение размера чека положительно скажется на рентабельности данного канала продаж и снижении ценовой инфляции на все товары", - отметил Петров.

Минфин в августе 2018 года внес в правительство законопроект о поэтапной легализации продаж спиртного через интернет. Поправки вернули на доработку. Авторы законопроекта отмечали, что запрет на продажу алкоголя через интернет фактически не действует.

Минфин предлагал с января 2020 года разрешить оптовикам и производителям продавать через интернет только вина с защищенным географическим указанием (ЗГУ) и защищенным наименованием места происхождения (ЗНМП). С января 2021 года разрешение предполагалось распространить на производителей вина, пива, сидра, медовухи и пуаре и на оптовиков. Торговым сетям разрешили бы продавать спиртное через интернет с 2023 года.