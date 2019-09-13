Рынок акций РФ завершил пятницу ростом индекса РТС на фоне укрепления рубля

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в пятницу вырос по индексу РТС на фоне укрепления рубля и позитивных сигналов с внешних фондовых площадок благодаря ослаблению напряженности в торговом противостоянии США и Китая, лидировали в росте акции энергетических компаний и бумаги "Сургутнефтегаза".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2791,74 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1368,93 пункта (+0,6%); динамика цен основных "фишек" на Московской бирже оказалась разнополярной в пределах 7,2%.

Доллар упал до 64,24 рубля (-0,46 рубля).

По итогам недели индекс МосБиржи просел на 0,2%, индекс РТС прибавил 2,1%, доллар подешевел на 1,49 рубля.

Выросли в пятницу акции "Интер РАО" (+7,2%), "ФСК ЕЭС" (+4,5%), "Сургутнефтегаза" (+2,7% и +0,4% "префы"), "Россетей" (+2,5% и +1,4% "префы"), "Ростелекома" (+2,3%), АФК "Система" (+1,3%), "Мосбиржи" (+0,8%), "Распадской" (+0,8%), "РусГидро" (+0,6%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+0,5%).

Подешевели рублевые акции "Норникеля" (-1,9%), "Мечела" (-1,5% и -1,4% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (-1%), ВТБ (-0,9%), "Татнефти" (-0,7%), Сбербанка (-0,7%), "Газпром нефти" (-0,6%), ПАО "Полюс" (-0,6%), "Роснефти" (-0,5%), "Северстали" (-0,5%), "НОВАТЭКа" (-0,4%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-0,4%).

"Второй эшелон"

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами роста в пятницу выступили акции ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (+39,9%), ПАО "Соликамский магниевый завод" (+39,7%), "Ленэнерго" (+14,8%), "префы" "Центра международной торговли" (+7%), акции "Нижнекамскнефтехима" (+6,6%), "Якутскэнерго" (+4,4% и +5% "префы").

Акции "ЯТЭК" выросли второй день подряд на 40% на ожиданиях смены собственника компании. Согласно сообщению агентства РБК, компания "А-Проперти", принадлежащая основателю телекоммуникационного оператора Yota Альберту Авдоляну, намерена за долги получить ЯТЭК, подконтрольную главе группы "Сумма" Зиявудину Магомедову. "А-проперти" уже выкупила без дисконта долги ЯТЭК у Сбербанка, ВТБ и Россельхозбанка, а также договорилась о выкупе долгов у "дочки" Bank of China. На базе ЯТЭК планируется создать крупный промышленный кластер, который включает в себя также угольный проект Огоджа и порт Вера, что может стать одним из драйверов экономики Якутии.

Спрос на акции "Якутскэнерго" мог быть вызван корпоративными новостями: на прошлой неделе глава "ФСК ЕЭС" Андрей Муров на полях ВЭФ-2019 сообщил в интервью телеканалу "Россия 24", что ФСК планирует подключить Якутию к объединенной электросистеме Востока к концу этого года.

Подросли акции "Юнипро" (+1,3%, до 2,71 рубля) после известий об интересе к компании со стороны "Интер РАО". Как сообщили "Интерфаксу" два источника, близкие к участникам встреч с инвесторами, "Интер РАО" рассматривает потенциальные возможности для сделок M&A и в том числе следит за ситуацией с ПАО "Юнипро". В частности, "Интер РАО" в течение полугода ждет решение Uniper (основной акционер "Юнипро") о возможной продаже российской генерации.

Основным акционером ПАО "Юнипро" является немецкая Uniper с долей 83,73%. Сложности у немецкой компании с российской "дочкой" возникли после того, как финский Fortum стал владельцем почти 50% акций Uniper. Увеличить долю в Uniper выше 50% финской компании мешает российский закон об иностранных инвестициях в стратегические отрасли.

Подешевели акции ПАО "Нижнекамскшина" (-3,7%), Polymetal (-2,6%), ПАО "Глобалтрак менеджмент" (-2,5%), Мособлбанка (-2,5%), АДР Qiwi (-2,2%), акции "МРСК Сибири" (-2,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 41,055 млрд рублей (из них 12,172 млрд рублей пришлось на акции "Северстали" и 9,197 млрд рублей - на обыкновенные акции "Татнефти").

Зарубежные рынки

Индексы в США накануне выросли благодаря сигналам ослабления напряженности в отношениях США и Китая.

Как сообщают СМИ, советники президента США Дональда Трампа рассматривают возможность заключения временного соглашения с КНР, которое позволит им избежать повышения пошлин на популярные потребительские товары, включая смартфоны и ноутбуки. По словам источников, Вашингтон ждет от Пекина ответных действий, включая увеличение закупок сельскохозяйственной продукции и обещания не нарушать права на интеллектуальную собственность.

Трамп заявил, что временному соглашению с Китаем предпочитает заключение окончательного договора. "Я бы предпочел добиться полной сделки", - заявил президент США журналистам по поводу торговых переговоров с Китаем.

В Азии в пятницу преобладал рост индексов (японский Nikkei 225 вырос на 1,1%, китайские биржи не работали в связи с празднованием Осеннего равноденствия), плюсует Европа (FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 0,2-0,5%) и продолжился осторожный подъем в США (индекс S&P 500 прибавляет 0,1%).

Накануне Трамп сообщил об отсрочке повышения пошлин на китайские товары стоимостью $250 млрд - повышение перенесено с 1 октября на 15 октября. Заместитель председателя Госсовета КНР Лю Хэ, который в четверг провел встречу с председателем Американо-китайского делового совета Эваном Гринбергом, заявил, что приветствует решение США отложить на две недели повышение пошлин на ряд китайских товаров, передало агентство "Синьхуа".

Нефть к вечеру пятницы также консолидируется после отката, цена Brent к 18:50 по московскому времени на $0,4 превысила уровень суточной давности. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent составила $60,41 за баррель (+0,1% и -0,7% накануне), октябрьская цена WTI - $55,08 за баррель (-0,02% и -1,2% в четверг).

Накануне Международное энергетическое агентство (МЭА) предупредило о скором увеличении предложения топлива со стороны стран, не входящих в ОПЕК, и о возвращении значительного излишка нефти на рынке.

По оценкам ОПЕК, мировое потребление нефти в 2019 году вырастет на 1,02 млн баррелей в сутки по сравнению с 2018 годом - до 99,84 млн б/с. В 2020 году ожидается повышение спроса на 1,08 млн б/с, до 100,92 млн б/с. Прогнозы для 2019 и 2020 годов были снижены.