На заводах General Motors в США объявили общенациональную забастовку

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Работники заводов General Motors Co объявили на понедельник общенациональную забастовку, которая стала крупнейшей для Профсоюза работников автомобильной отрасли США (United Auto Workers, UAW) более чем за десятилетие, пишет Dow Jones.

Лидеры профсоюза призвали провести забастовку на фоне застопорившихся переговоров о новом четырехлетнем трудовом соглашении с GM. Руководители UAW по всей стране в воскресенье подавляющим большинством проголосовали в поддержку забастовки, дав почти 46 тыс. работников на 31 заводе GM указание покинуть рабочие места или остаться дома. UAW подтвердил начало забастовки в заявлении в понедельник.

По данным MarketWatch, на забастовку вышли более 49 тыс. членов профсоюза. Работники закрыли 33 производственных предприятия в девяти штатах США, а также 22 распределительных склада.

Одним из камней преткновения между профсоюзом и компанией стало решение GM в ноябре закрыть четыре завода в США, против чего выступили члены UAW. Профсоюз также добивается повышения зарплат для работников, большей гарантии занятости и льгот в тот период, когда GM пытается сократить расходы.

По словам вице-президента UAW Терри Дитта, главного переговорщика профсоюза с GM, забастовка является крайней мерой, но она необходима, поскольку стороны далеки от заключения нового соглашения. "Мы действительно понимаем, к каким трудностям она может привести", - сказал Дитт, в то же время добавив: "Мы выступаем за справедливую оплату труда, за доступную качественную медицинскую помощь, за нашу часть прибыли".

Между тем представители GM сообщили, что предложили повысить зарплаты рабочим и инвестировать $7 млрд в заводы в США, что привело бы к созданию 5,4 тыс. новых рабочих мест.