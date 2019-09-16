"Абрау-Дюрсо" увеличил сбор винограда на 25%

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Производитель вина "Абрау-Дюрсо" в 2019 году увеличил сбор винограда на 25% по сравнению с 2018 годом, до 5,053 тысячи тонн.

"Это действительно является рекордом, которого не было в истории "Абрау-Дюрсо" никогда", - сказал журналистам руководитель виноградарского подразделения группы компаний "Абрау-Дюрсо" Андрей Ермаков.

В 2018 году компания собрала почти 4 тыс. тонн винограда. В 2019 году урожайность выросла до 10,5 тонны с гектара с 8,2 тонны с гектара годом ранее.

Ранее компания прогнозировала, что урожай в 2019 году составит более 3,5 тыс. тонн, но будет скромнее, чем в 2018 году, из-за того, что град повредил более 100 га виноградников.

"Повреждения, вызванные июньским градом, уже позади, и виноградные лозы хорошо восстановились. Мы начали сбор в идеальное время и значительно ускорили процесс переработки винограда со 175 до 190 тонн в день", - отметил Ермаков.

"В следующем году марка "Абрау-Дюрсо" отмечает 150 лет со дня основания. В юбилейный и следующим за ним год мы планируем дальнейшее развитие виноградников и высадим свыше 700 га новых растений", - отметил президент "Абрау-Дюрсо" Павел Титов.

Инвестиции в винодельческий комплекс группы за последние три года составили более 1 млрд рублей.