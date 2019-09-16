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"Абрау-Дюрсо" увеличил сбор винограда на 25%

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Производитель вина "Абрау-Дюрсо" в 2019 году увеличил сбор винограда на 25% по сравнению с 2018 годом, до 5,053 тысячи тонн.

"Это действительно является рекордом, которого не было в истории "Абрау-Дюрсо" никогда", - сказал журналистам руководитель виноградарского подразделения группы компаний "Абрау-Дюрсо" Андрей Ермаков.

В 2018 году компания собрала почти 4 тыс. тонн винограда. В 2019 году урожайность выросла до 10,5 тонны с гектара с 8,2 тонны с гектара годом ранее.

Ранее компания прогнозировала, что урожай в 2019 году составит более 3,5 тыс. тонн, но будет скромнее, чем в 2018 году, из-за того, что град повредил более 100 га виноградников.

"Повреждения, вызванные июньским градом, уже позади, и виноградные лозы хорошо восстановились. Мы начали сбор в идеальное время и значительно ускорили процесс переработки винограда со 175 до 190 тонн в день", - отметил Ермаков.

"В следующем году марка "Абрау-Дюрсо" отмечает 150 лет со дня основания. В юбилейный и следующим за ним год мы планируем дальнейшее развитие виноградников и высадим свыше 700 га новых растений", - отметил президент "Абрау-Дюрсо" Павел Титов.

Инвестиции в винодельческий комплекс группы за последние три года составили более 1 млрд рублей.

Русский винный дом "Абрау-Дюрсо" - ведущий производитель игристых и тихих вин России. Компания принадлежит семье бизнес-омбудсмена Бориса Титова, акции ПАО "Абрау-Дюрсо" обращаются на Московской бирже.

Производство шампанских вин в Абрау-Дюрсо было основано в 1870 году по указу императора Александра II. В советское время завод "Абрау-Дюрсо" был крупным предприятием по выпуску шампанского. В 2006 году контрольный пакет (58%) акций предприятия приобрела группа компаний SVL во главе с Борисом Титовым. В 2011 году были выкуплены оставшиеся 42% акций у одноименного ГУПа Краснодарского края.

Компания реализует коллекции виноделен "Абрау-Дюрсо", "Винодельня Ведерниковъ", "Лоза", "Усадьба Дивноморское" и других. По данным ЦИФРРА, доля компании в сегменте "шампанские вина" на российском рынке в 2018 году составила 26,7% в натуральном выражении.

В 2018 году группа увеличила продажи на 17% - до 38,824 млн бутылок с 33,265 млн в 2017 году. В том числе продажи продукции собственного производства выросли на 16%, до 37,452 млн бутылок.

Доход группы (выручка без учета акцизов) вырос до 7,661 млрд рублей с 6,629 млрд рублей годом ранее (на 16%). Чистая прибыль "Абрау-Дюрсо" в 2018 году увеличилась в 1,3 раза, до 1,065 млрд рублей.

Абрау-Дюрсо

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