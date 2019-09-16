Рост промпроизводства в РФ за 8 месяцев составил 2,6%

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Промышленное производство в РФ в августе 2019 года выросло на 2,9% к тому же месяцу 2018 года после повышения на 2,8% в июле, на 3,3% в июне, на 0,9% в мае, на 4,6% в апреле, 1,2% в марте, 4,1% в феврале и 1,1% в январе, сообщил в понедельник Росстат.

За январь-август 2019 года промышленность выросла на 2,6% в годовом выражении.

Данные по промышленности в августе оказались лучше ожиданий экономистов. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом", предусматривал рост промпроизводства за месяц на 2,1%. В августе число рабочих дней было на 1 меньше, чем в августе 2018 года, в то время как в июле ситуация была обратной - на один рабочий день больше в этом году, поэтому экономисты ждали замедления годовых темпов в августе по сравнению с июлем.

Рост промпроизводства в сфере добычи полезных ископаемых в августе ускорился до 3,1% в годовом выражении с 3% в июле (за январь-август рост на 3,8%).

В обрабатывающих производствах (которые наиболее зависимы от календарного фактора) в августе был рост на 2,7% в годовом выражении после повышения на 2,8% в июле (за январь-август рост на 2,1%).

Добыча нефти в августе 2019 года выросла на 1,1% в годовом выражении (за 8 месяцев - рост на 2,1%), добыча природного газа возросла на 0,4% (за 8 месяцев - рост на 2,0%).

Производство нефтепродуктов выросло на 3,3% к августу 2018 г., в том числе производство бензина всех сортов - на 7,9% в годовом выражении, дизельного топлива - на 7,2% в годовом выражении.

Производство легковых автомобилей в августе упало на 3% после роста на 5,4% в июле, снижения на 0,3% в июне, падения на 6,1% в мае, роста на 5% в апреле, на 3,3% в марте, на 7,4% в феврале и снижения на 0,1% в январе (за 8 месяцев - рост на 1,3%).

Минэкономразвития прогнозирует рост промпроизводства в 2019 году на 2,3%.

Экономисты чуть более консервативны и ожидают роста промышленности в 2019 году на 2% (согласно консенсус-прогнозу "Интерфакса", подготовленному в начале сентября).