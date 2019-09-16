Госдума сохранила на постоянной основе надбавки к НДПИ на нефть и газ

По данным Минфина, это будет приносить в бюджет около 340 млрд рублей ежегодно

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU -

Сохранение на постоянной основе надбавок к НДПИ на нефть и газ принесет в бюджет 340 млрд. руб. ежегодно - Минфин

Москва. 16 сентября. ИНТЕРФАКС - Комитет Госдумы по бюджету на заседании в понедельник одобрил правительственную поправку об установлении на постоянной основе надбавок к налогу на добычу нефти и природного газа (НДПИ), что принесет в бюджет доходы в размере 340 млрд рублей в год, по данным Минфина.

"Поправка касается продления надбавок к НДПИ на добычу нефти и природного газа. Это - базовые нефтяные доходы федерального бюджета, то есть никак не формируют резервные фонды. Сумма составляет в нынешнем прогнозе порядка 340 млрд рублей в год. Мы считаем, что нефтегазовая отрасль - для них это вполне оправданное сохранение, не рост, а сохранение налоговой нагрузки с учетом всех тех льгот, которые были предоставлены, в том числе и в текущем году теми законами, которые были приняты и просим поддержать эту поправку", - сказал замминистра.

"Правительство говорит, что по существу эта поправка, ну чтобы было понятно, это дополнительная нагрузка на нефтяные компании примерно на 340 млрд рублей в год. Правительство говорит, что проанализировало эту ситуацию с учетом тех льгот, с учетом "нефтяного маневра", компенсации нефтяникам их расходов и вот считает, (...) они считают, что эту норму нужно сохранить бессрочной, она становится постоянно действующей", - уточнил глава комитета по бюджету Андрей Макаров.

Повышающие коэффициенты (так называемые "нашлепки" на НДПИ) были введены в 2015 году как временная мера для увеличения налоговых поступлений от нефтяной и газовой отрасли.

Для "Газпрома" на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года включительно надбавка составляет 1,4441, для нефти - 428 рублей за тонну.