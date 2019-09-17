Поиск

"Ведомости" узнали о провале эксперимента по продаже машин Renault через интернет

"Ведомости" узнали о провале эксперимента по продаже машин Renault через интернет
Фото: Reuters

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - В 2019 году автопроизводитель Renault первым попробовал запустить в России продажи через интернет. Из 300 купе-кроссоверов Renault Arkana, выставленых на продажу на условии полной предоплаты, удалось продать только два, узнали "Ведомости".

На продажу были выставлены выпущенные в Москве автомобили лимитированной серии Edition One по цене от 1 419 990 рублей при том, что обычная Arkana стоит от 1 015 000 рублей. Предзаказы можно было делать с мая, продажи начались в июле, покупателям обещали бесплатную доставку машины на дом. Оплатить покупку можно было через специальный интерфейс с нескольких карт, как дебетовых, так и кредитных, в течение нескольких дней, рассказал представитель Renault.

По специальной программе были проданы две машины. Остальные 298 компания продала также через интернет, но без полной предоплаты, по обычной схеме онлайн-покупки с оформлением сделки в дилерском центре, сказал представитель компании. Теперь Renault анализирует результаты акции.

Автопроизводитель Mitsubishi продает свои машины через интернет со 100%-ной предоплатой в других странах и считает систему эффективной. Но представитель компании сказал газете, что в России онлайн-продажам мешают "опасения граждан, привыкших к традиционному способу выбора и оплаты дорогостоящих товаров".

Гендиректор "BMW Group Россия" Штефан Тойхерт передал "Ведомостям", что российский рынок премиальных автомобилей к полноценным онлайн-продажам не готов: "Слишком много процессов завязаны на физическое присутствие – тест автомобиля, спецификация, trade-in и т. д.".

Среди дилеров схему с полной предоплатой машин использует "Фаворит моторс": в 2018 году на нее пришлось 2,5% от общих продаж дилера и было продано 1037 автомобилей.

BMW Renault Mitsubishi Фаворит моторс

Новости по теме

Новости

Бирюков объяснил частую перекладку плитки в Москве

Офис премьера Украины назвал искаженной информцию о готовности к компромиссу по ПриватБанку

Коворкинговый стартап WeWork отложил IPO из-за слабого интереса инвесторов

Коворкинговый стартап WeWork отложил IPO из-за слабого интереса инвесторов

Акции АФК "Система" дорожали на 8,3% на новости о buyback

Акции АФК "Система" дорожали на 8,3% на новости о buyback

"Коммерсантъ" узнал о жалобе Сечина Путину на "субъективность" Минфина

"Коммерсантъ" узнал о жалобе Сечина Путину на "субъективность" Минфина

Кабмин не поддержал отмену статьи о преступном сообществе для экономических дел

В Киеве арестовали недвижимость украинской "дочки" ВЭБа

В Киеве арестовали недвижимость украинской "дочки" ВЭБа

Moody's изменило прогноз рейтинга Гонконга на "негативный"

Власти Москвы собрали с платных парковок 4,5 млрд рублей и потратили на благоустройство дворов

Власти Москвы собрали с платных парковок 4,5 млрд рублей и потратили на благоустройство дворов

Источники сообщили о завершении поставок компонентов С-400 Турции

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');