"Ведомости" узнали о провале эксперимента по продаже машин Renault через интернет

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Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - В 2019 году автопроизводитель Renault первым попробовал запустить в России продажи через интернет. Из 300 купе-кроссоверов Renault Arkana, выставленых на продажу на условии полной предоплаты, удалось продать только два, узнали "Ведомости".

На продажу были выставлены выпущенные в Москве автомобили лимитированной серии Edition One по цене от 1 419 990 рублей при том, что обычная Arkana стоит от 1 015 000 рублей. Предзаказы можно было делать с мая, продажи начались в июле, покупателям обещали бесплатную доставку машины на дом. Оплатить покупку можно было через специальный интерфейс с нескольких карт, как дебетовых, так и кредитных, в течение нескольких дней, рассказал представитель Renault.

По специальной программе были проданы две машины. Остальные 298 компания продала также через интернет, но без полной предоплаты, по обычной схеме онлайн-покупки с оформлением сделки в дилерском центре, сказал представитель компании. Теперь Renault анализирует результаты акции.

Автопроизводитель Mitsubishi продает свои машины через интернет со 100%-ной предоплатой в других странах и считает систему эффективной. Но представитель компании сказал газете, что в России онлайн-продажам мешают "опасения граждан, привыкших к традиционному способу выбора и оплаты дорогостоящих товаров".

Гендиректор "BMW Group Россия" Штефан Тойхерт передал "Ведомостям", что российский рынок премиальных автомобилей к полноценным онлайн-продажам не готов: "Слишком много процессов завязаны на физическое присутствие – тест автомобиля, спецификация, trade-in и т. д.".

Среди дилеров схему с полной предоплатой машин использует "Фаворит моторс": в 2018 году на нее пришлось 2,5% от общих продаж дилера и было продано 1037 автомобилей.