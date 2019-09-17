Рубль слегка укрепляется к доллару и евро на старте торгов

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Доллар и евро немного снижаются на Московской бирже во вторник утром, рубль слегка укрепляется к бивалютной корзине на фоне скачка цен на нефть накануне из-за атак на объекты нефтяной промышленности Саудовской Аравии.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 63,97-64,07 руб, по итогам первой минуты торгов курс составил 64,04 руб. (-1,0 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 70,43 руб. (-0,75 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 0,89 копейки к уровню закрытия понедельника, до 66,91 рубля.

Доллар при этом оказался на 20,78 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 23,95 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слегка укрепляется к доллару и евро на старте торов на фоне нефти, продемонстрировавшей накануне рекордный за последние годы рост из-за атак на объекты нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии. Цены на нефть на новости об атаке подскочили более чем на 14%, максимальными темпами за 11 лет.

В минувшие выходные беспилотники атаковали нефтяные объекты Саудовской Аравии, включая крупнейшей в стране комплекс подготовки нефти "Абкайк" и крупное нефтяное месторождение Хурайс. В результате было приостановлено производство нефти в объеме 5,7 млн баррелей в сутки, то есть около половины всего объема, добываемого в стране, или почти 6% мировой нефтедобычи.

Государственная нефтедобывающая компания Saudi Aramco ожидает частичного восстановления добычи в ближайшее время, однако возобновление работы на месторождении в полном объеме может произойти не ранее конца года, полагают аналитики Citigroup.

Ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени подешевели на 0,77% - до $68,49 за баррель. На торгах в понедельник цена подскочила на $8,8 (14,61%) и составляла на закрытие рекордные с конца мая $69,02 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на ноябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени уменьшилась на 1,16%, до $61,94 за баррель. На предыдущих торгах WTI выросла в цене на $8,08 (14,68%), до $62,90 за баррель.

Центральным событием для участников рынка на этой неделе является двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, итоги которого будут подведены в среду. Подавляющее большинство экспертов ожидает снижения базовой процентной ставки Федрезервом на 0,25 процентного пункта.