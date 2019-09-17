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В Cushman & Wakefield предупредили о дефиците офисных площадей в Москве

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - В Москве начался дефицит свободных офисных площадей, сообщила глава департамента офисной недвижимости Cushman & Wakefield Наталья Никитина.

По ее словам, в I полугодии 2018 года спрос на такую недвижимость был на уровне 1 млн квадратных метров, а новое предложение составило около 120 тысяч квадратных метров. Предложение 2018 года она назвала самым низким за последнее десятилетие.

В 2019 году эксперт ожидает общий спрос на уровне 2 млн квадратных метров при предложении на уровне 350 тысяч квадратных метров. Сейчас вакансия свободных офисных площадей находится на уровне 11%, а спрос вырос. К 2020-2021 годам компания ожидает роста спроса на 5,5 млн квадратных метров при том, что ввод новых офисов будет по-прежнему ограничен.

Никитина также отметила активную консолидацию крупных государственных компаний, которые приобретают новые офисные площади.

Москва Cushman & Wakefield

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