Новый урожай обрушил цены на кукурузу в России

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - В России резко подешевела кукуруза - цены обрушил новый урожай. Кроме того, продолжается резкое падение стоимости круп, следует из анализа компании "ПроЗерно".

На минувшей неделе, в период с 9 по 15 сентября, больше всего цены на кукурузу упали в Черноземье - сразу на 650 рублей - до 9975 рублей за тонну. В центральных областях кукуруза подешевела на 400 рублей - до 10600 рублей, на юге - на 315 рублей - до 10100 рублей за тонну. В Поволжье цены не изменились.

По данным Минсельхоза, на 16 сентября кукуруза на зерно убрана с 15% посевных площадей, ее сбор составил 1,9 млн тонн против 1,2 млн тонн на аналогичную дату 2018 года. Урожайность в 2019 году значительно выше прошлогодней - 48,2 ц/га против 32,7 ц/га. В 2018 году РФ собрала 11,4 млн тонн кукурузы против 13,2 млн тонн годом ранее.

Цены на рожь растут. В Черноземье они повысились на 300 рублей - до 9800 рублей за тонну, в центре - на 165 рублей - до 9833 рублей. В остальных регионах - без изменений.

Цены на пшеницу менялись слабо, за исключением Сибири, отмечают эксперты. Так, в центре пшеница 3-го класса подешевела на 15 рублей, в остальных регионах - подорожала на 15-35 рублей за тонну. В Сибири рост составил 150 рублей - до 9 917 рублей за тонну. Аналогичной была ценовая динамика и на пшеницу 4-го класса. В Сибири она подорожала на 215 рублей - до 9 083 рублей за тонну.

Слабые ценовые колебания отмечены на рынке фуражной пшеницы - от 25 до 50 рублей за тонну. Спокойной была ценовая ситуация и на рынке гороха, опять за исключением Сибири, где он подорожал сразу на 435 рублей за тонну.

На крупяном рынке продолжается резкое снижение цен. Так, рисовая крупа за неделю подешевела сразу на 6045 рубля - до 40 955 рублей за тонну. Темпы падения по сравнению с предыдущей неделей существенно ускорились.

В то же время падение цен на гречневую крупу приостановилось и на минувшей неделе составило 710 рублей (4045 рублей неделей ранее). Цена составила 26 500 рублей за тонну. Пшено подешевело на 4670 рублей (на 5540 рублей неделей ранее) - до 27915 рублей за тонну.