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Россия и Китай решили вместе заняться раздачей спутникового интернета

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Россия и Китай начали подготовку к созданию низкоорбитальной спутниковой группировки по раздаче высокоскоростного интернета, сообщил вице-премьер Максим Акимов. Он сказал это на полях встречи в Петербурге глав правительств двух стран Дмитрия Медведева и Ли Кэцяна.

В июне Кремль обнародовал заявление России и КНР о намерении расширять сотрудничество в сфере регулирования и обеспечения безопасности в интернете и по усилению устойчивости работы критической информационной инфраструктуры сторон.

В июле 2018 года президент Владимир Путин анонсировал проект "Сфера" по созданию глобальной сети из 600 спутников для обеспечения России и других стран интернетом и телефонной связью. Ее конкурентами считаются аналогичные проекты компании OneWeb и SpaceX.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин уточнял, что в сети будет 640 спутников, для их запуска потребуется не менее 25 новых ракет "Ангара" и что реализация проекта должна начаться в 2022 году.

Вице-премьер по оборонной промышленности Юрий Борисов говорил, что деньги на "Сферу" предусмотрены в проекте бюджета на 2020-2022 годы.

Китай Максим Акимов Сфера Владимир Путин Дмитрий Медведев Ли Кэцян OneWeb

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